Extenistka Hlaváčková ukázala část nového domu: Dcerka se zamilovala do pokojíčku!

Lepší vyhořet, než se stěhovat? Sbalit svůj život do několika krabic může být pořádná fuška, ale tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (36) to evidentně zvládá s grácií a nadšení, s jakým se do stěhování pustila, ji mohou všichni závidět. Teď už se navíc pomalu také začala chlubit střípky z nového domu a jako první ukázala proměnu místnosti, ve kterém teď bude mít pokojíček její dcerka Isabella (3).

„Každý další den si říkám, že už zvolním, ale nějak to nejde. Je to šílenější, než já,“ napsala Sestini Hlaváčková na sociální síť k jedné z fotek z nového domu. Podle obsahu, který sdílí, je zatím nejdál dětský pokojíček, ze kterého má malá Isabella velkou radost.

To ostatně dokazuje i další z fotek Sestini Hlaváčkové. „Myslím, že spokojený zákazník se pozná hned,“ přidala s vysmátým smajlíkem ke snímku, na kterém se dcerka kochá pohledem do svého nového pokoje.

„Instagram versus realita? Musím říct, že naživo je nábytek ještě krásnější! Vím, že s Bibi poroste až do dospělosti, je to 140 cm velká postel s kvalitním roštem a skvělou matrací. Až bude větší, tak se z ní dá vše sundat. Stůl je připraven až pojde do školy a mezitím má rostoucí ergonomickou židličku. Dekorace jsem nechala na Monice z ateliéru, aby doladila a tapetu jsem vybraly společně. Jsem nadšena. Držte palce, ať postýlka přinese alespoň pár dobrých nocí,“ sdílela Hlaváčková s fanoušky své nadšení.