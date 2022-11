Brady promluvil o rozvodu s Gisele! Snažil se vztah zachránit

Legendární quarterback Tom Brady (45) neprožívá zrovna šťastné období. Jeho Tampa dokázala v nejlepší lize amerického fotbalu letos z osmi duelů uspět pouze ve třech. V osobním životě zažívá ale ještě daleko horší debakl - s manželkou a světoznámou modelkou Gisele Bündchenovou (42) totiž ohlásili rozvod.

Brady i Bündchenová po dlouhých spekulacích potvrdili krach manželství o víkendu na instagramu. Oba pochopitelně vyzdvihli, že prioritou jsou pro ně jejich děti, které chtějí dál vychovávat v souladu. Hvězda amerického fotbalu se teď ale o celé situaci rozpovídala podrobněji v podcastu Let's go.

Ačkoli je o Gisele známo, že dává často průchod svému brazilskému temperamentu, na nože pár podle všeho není. "Naštěstí vše probíhá velmi přátelsky," řekl Brady. "Zaměřuju se opravdu jen na dvě věci, starost o mou rodinu, a především děti, a abych udělal maximum proto, abychom vyhrávali," vysvětlil.

"Tak se chovají profesionálové. Soustředíte se na práci, když je čas pracovat, a pak, když přijdete domů, se zaměříte na priority, které jsou doma. Pokaždé musíte udělat to nejlepší," dodal Brady s tím, že se o to snaží po celou svoji kariéru.

Podle časopisu People se Brady velmi snažil své manželství zachránit. "Snažil se, aby věci fungovaly a aby vše dělal správně. Ale v ten moment už bylo přiliš pozdě a asi to bylo málo. Dala mu už dříve spoustu příležitostí, aby to zachránil, ale on nic neudělal," řekl zdroj blízký rodině.

Rozchod kvůli rivalovi?

Objevila se také nová teorie o tom, co způsobilo definitivní rozpad vztahu. Detailněji ji přiblížil sportovní novinář Mike Florio v podcastu Pardon my take. „Napříč ligou koluje spekulace, snad to formuluji dobře, že problémy mezi Bradym a Gisele vyvrcholily, když liga potrestala Miami. Časově to naprosto sedí, na trénincích se přestal objevovat hned druhý den,“ uvedl palčivé téma.

Miamští Delfíni byli v srpnu potrestáni za "nevhodnou komunikaci s quaterbackem". Od sezóny 2018/19 měli s Bradym řešit nabídku stát se v klubu partnerem. NFL to vyhodnotila jako manipulativní jednání. A zmíněná teorie počítá jednoduše s tím, že Brady se o jednáních s rivalem své manželce vůbec neznímal, a když vše prasklo, došla Gisele trpělivost.