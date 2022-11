Kam zmizela Pcheng Šuaj? Tenisová mistryně z Wimbledonu je už rok nezvěstná

Začátkem letošního listopadu zažívá nejen tenisový, ale celý sportovní svět smutné výročí. Je to přesně rok od doby, co tenistka Pcheng Šuaj (36) zveřejnila zprávu ohledně sexuálního obtěžování ze strany čínského ex-vicepremiéra Čanga Kao-Liho (76). Poté se po šampionce čtyřhry z Wimbledonu 2013 jakoby slehla zem. Veřejnost vyvinula obrovský nátlak, aby se dozvěděla pravdu. Zatím se ale stále neví, co přesně se s hráčkou stalo.

Kde je Pcheng Šuaj? Tuto otázku si už rok nekladou pouze tenisoví příznivci, ale také ochránci lidských práv. Odpověď na tuto otázku ale zná pouze několik vyvolených, kterým se o tom vůbec nechce mluvit.

Stížnost Pcheng Šuaj byla po krátké době smazána čínskými cenzory. Rodačka ze Siang-Tchanu později obvinění stáhla v rozhovoru pro singapurské noviny, které jsou ovšem pročínské. Mimo jiné poskytla rozhovor i deníku L´Equipe, kde oznámila konec kariéry. Novináři z francouzského plátku byli jediní mimo čínský vliv, kdo s tenistkou mluvil.

Šéfové mlčí

Ledy se pohnuly na začátku letošního roku. Konkrétně před startem Zimních olympijských her v Pekingu. „Členové komise jsou s Pcheng Šuaj v pravidelném kontaktu. Navíc chce navštívit Olympijské muzeum ve švýcarském Lausanne,“ uvedli zástupci Mezinárodního olympijského výboru v únoru pro The Sun. Podle mnohých se ale pouze snažili o uklidnění situace před začátkem her, a místo jejího pobytu je stále záhadou.

Další novinky přinesl o Šuaj prezident Mezinárodní tenisové federace (ITF) David Haggerty. Ten v srpnu pronesl, že si s tenistkou psal e-maily, a že se s ní chce setkat osobně. Zástupci ITF dodali, že sama Pcheng Šuaj je ujistila o svém bezpečí. Když ale byli tenisoví šéfové tázáni, kde přesně je, odmítli odpovědět.

WTA se rozhodla kvůli zmizení tenistky zrušit všechny své události v Číně. Šéf Steve Simon ale později uvedl, že jakmile se covidová opatření uvolní, akce WTA se do Číny vrátí. Tento návrat je tak s největší pravděpodobností otázkou času. Kdy se ale vrátí Pcheng Šuaj?