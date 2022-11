Další přešlap rasistického šampiona Piqueta: Přál si smrt prezidenta, šetří ho policie

Tohle se mu (opět) nepovedlo. Trojnásobný mistr světa Formule 1 a tchán úřadujícího šampiona Maxe Verstappena si pro sebe znovu ukrojil pořádný kus pozornosti. Tentokrát nesehrál hlavní roli rasismus, ale dost podivné vyjádření směrem k prezidentovi Lulovi da Silva.

Bývalý závodník Nelson Piquet (70) neskrýval svou náklonnost k úřadující brazilské hlavě státu Jairu Bolsonarovi. Po víkendu ale vyšlo najevo, že novým prezidentem bude Luiz Inácio Lula da Silva, který Bolsonara těsně porazil. To se ale Piquetovi evidentně vůbec nelíbilo...

Podle agentury AP je bývalý pilot F1 jedním z tisíců demonstrantů, kteří vycházejí do ulic a tvrdí, že nepřijímají výsledky, které potvrdily brazilské nejvyšší volební orgány. Piquet také chce, aby ozbrojené síly zastavily levici v nástupu do úřadu 1. ledna.

To by ale nejspíš bylo to nejmenší. Na sociálních sítích se objevilo video, na kterém bývalý jezdec žádá odstranění prezidenta a prohlašuje, že »Lulu je tam na hřbitově«. Těmito slovy dal do pohybu policii, která se na jeho výrok zaměřila a Piqueta kvůli němu vyšetřuje.

„Nelson Piquet je veřejně známá osobnost, a proto by měl vědět, že jeho výroky mají potenciál oslovit stovky tisíc lidí,“ uvedla prokuratura v prohlášení. Předpokládá se, že Piquet a člověk, který video nahrál, budou muset svědčit před brazilskou federální policií.

Někdejší závodník se prozatím k rozhodnutí ho vyšetřovat nevyjádřil. Nejde ale o první Piquetův přešlap, kvůli kterému se fanoušci motosportu drží za hlavu. Letos už stihl rasisticky urazit Lewise Hamiltona, který je navíc na ostří nože s Maxem Verstappenem, tedy Nelsonovým (téměř) zetěm. V tomto případě se ale nakonec omluvil...