Strategické přešlapy Ferrari: Binottův zdvižený prst, režisér Sainz i kletba

Jenže přesto, že monacký závodník udělal všechno správně a nedopustil se jediné chyby, domácí Velkou cenu nakonec dokončil jako čtvrtý v pořadí. Ferrari totiž nezareagovalo včas na Red Bull, který jako první z čela povolal do boxů Sergia Péreze. Mexičanovi se povedl undercut a Velkou cenu následně odkroužil do cíle na prvním místě. „Nemám slov,“ okomentoval trefně po konci závodu zklamaný Leclerc.

„Když jsem to viděl, chytal jsem se za hlavu,“ komentoval poté situaci český závodník Josef Král. „Jsem přesvědčený, že kdyby ve Ferrari měli určenou jedničku a dvojku, v Silverstonu by zvládli s přehledem vyhrát a mít navíc i double. Ve sprintu v Rakousku se interními souboji zase připravili o vítězství. Kromě toho, že vzájemným zápolením ztrácí strašně moc času, odnáší to i technika. Pokud jezdec soupeří a auta jedou za sebou, motory se víc přehřívají a daleko víc tak trpí. Tyhle věci se na sebe pak nabalují a dělají konečný výsledek.“

Velká cena Francie

Po jezdecké chybě Charlese Leclerca zůstal jedinou nadějí italské stáje Carlos Sainz. Ten ve Francii startoval kvůli penalizaci až z devatenáctého místa a díky skvělé stíhací jízdě nakonec dojel pátý. I když mohl být se svým heroickým výkonem spokojený, průběh závodu ve španělském pilotovi zanechal hořkou pachuť. Mohlo za to kontroverzní rozhodnutí boxové zídky. Když se Sainz v závěrečné části pracně probojoval na třetí místo před Péreze, stáj se rozhodla povolat jej do boxů.

„V tu chvíli, kdy se dostali na třetí místo, zbývalo do cíle ještě nějakých deset kol. Neměli tedy co ztratit. Kdyby se rozhodli zůstat na trati do konce závodu na starých gumách, maximálně by se propadli na páté místo, na kterém kvůli zastávce v boxech stejně skončili,“ komentoval poté český závodník Tomáš Enge. „Kromě toho Carlos několikrát konzultoval s inženýry, jakou strategii zvolí, jaké nasadí pneumatiky… Zdálo se, že Sainz vedle řízení na půl ještě i režíruje taktiku svého vozu.“

Monopost: Velikán Hamilton a jeho jubileum. Předskočí Leclerca? Video se připravuje ...

Čas ve videu 24:05-35:34 - Situace ve Ferrari