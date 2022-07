Verstappen se zastal tchána: Není rasista! Ale nepoužívejme tohle slovo

Světem formule 1 hýbe rasistická kauza, kterou vyvolal rozhovor z listopadu roku 2021. V něm trojnásobný mistr světa Nelson Piquet komentoval loňskou GP v Silverstone, při níž kolidoval jeho „skoro zeť“ Max Verstappen se sedminásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem.

Incident skončil pro pilota Red Bullu nárazem do bariéry o síle 53 G, po kterém musel být převezen do nemocnice. Hamilton i přes desetisekundovou penalizaci nakonec dojel první.

Piquet v podcastu Motorsport Talk označil Lewise Hamiltona jako „neguinho“, což by se z brazilského slangu dalo přeložit jako „negr“. „Ten negr (neguinho) to tam poslal a nedovolil druhému jezdci projet zatáčkou. Dvě auta by se tam nevešla. Byla to špinavost,“ uvedl v rozhovoru.

Loni nahraný podcast, který spatřil světlo světa až toto pondělí, vyvolal velký ohlas.

„Takové komentáře by ve sportu neměly mít místo, ale stále jich je spousta. Posunuli jsme se určitě mnohem dál než před pár lety. Lidé tohle nevhodné slovo ale stále používají,“ zastal se svého kolegy například Sebastian Vettel.

„Nesmíme mít z těchto situací strach, musíme o nich mluvit. Například, když nastoupíte do vlaku nebo autobusu a uvidíte, že se před vámi děje něco špatného, ​​nestačí si jen pomyslet: To je špatně. Je třeba o tom promluvit a dát jasně najevo, že takhle to nejde,“ vyjádřil se.

S vysvětlením a omluvou záhy přispěchat sám Piquet. Slovo „neguinho“ se dle něj v Brazílii používá jako synonym pro slova chlap či člověk a rozhodně neměl v úmyslu nikoho urazit. „Nikdy bych to nepoužil ve významu, který mi byl v některých překladech vyčítán. Důrazně odmítám jakékoli náznaky, že jsem jej použil s cílem urazit jezdce kvůli barvě pleti,“ dušoval se.

„Omlouvám se každému, koho jsem se dotkl, včetně Lewise. Je to neuvěřitelný jezdec. Diskriminace nemá v F1 ani ve společnosti místo a rád v této souvislosti své myšlenky vysvětlím,“ dodal.

Max Verstappen se na rozdíl od některých kolegů z paddocku k celému incidentu vyjádřil až ve čtvrtek na tiskové konferenci v Silverstone. Použitá formulace dle něj „nebyla správná“.

„Poučme se z toho tedy pro budoucnost a nepoužívejme tohle slovo, protože je velmi urážlivé a obzvláště v dnešní době se hodně rozpitvává,“ řekl úřadující mistr světa. „Strávil jsem s Nelsonem víc času než jakýkoliv průměrný člověk a vím, že rasista rozhodě není. Ve skutečnosti je to opravdu milý chlap a jsem si jistý, že slovo, které použil, můžete vidět dvěma způsoby, přesně jak říkal. Každopádně myslím, že bude lepší jej nepoužívat,“ doplnil.

Na otázku, zda souhlasí se zákazem vstupem do paddocku, který byl Piquetovi ve světle incidentu nařízen, Verstappen řekl, že si myslí, že je „lepší zahájit diskuzi o problému než někomu něco zakazovat“.