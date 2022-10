F1 Preview: Splní božská Suzuka přání Red Bullu? Nastavte si budík!

Video se připravuje ... Už třináctkrát v historii se zde rozhodlo o mistrovi světa Formule 1. Nejčastěji ze všech tratí. Letos může tento rekord Suzuky rozšířit Max Verstappen. „Bylo by to skvělé, ale potřebuji perfektní víkend,“ ví Nizozemec, jenž s jistotou obhájí titul, pokud vyhraje a zároveň zajede nejrychlejší kolo závodu. Velká cena Japonska je rozhodně speciální také pro domácího Júkiho Cunodu a Hondu, jež posílila své spojení s královnou motorsportu. To vše a mnohem více v tradičnímu preview.

Dílo boží Délka trati: 5,807 km

Počet kol: 53

Počet zatáček: 18

Traťový rekord: 1:30,983 – Lewis Hamilton, 2019

Pneumatiky: nejtvrdší sada C1–C3 Díky své takřka neměnné pozici v závěru kalendáře Formule 1 zažila japonská Suzuka nejvíce rozhodujících závodů o titul mistra světa. To však není jediný důvod, proč je tato trať výjimečná. „Je to naprosto úchvatný okruh. Hotové božské dílo,“ rozplýval se Sebastian Vettel v roce 2009 po svém prvním závodě na trati, kterou navrhl v roce 1962 Nizozemec John Hugenholtz na objednávku Sóičirá Hondy. Ambiciózní zakladatel stejnojmenné automobilové značky chtěl testovací okruh, jenž se posléze v roce 1987 stal součástí šampionátu F1. „První sektor prostě milují všichni piloti. Je to ohromná výzva a jedna malá chyba vás rozhodí po zbytek celé části trati. Navíc jsou tu vždy senzační, kreativní fanoušci,“ vysvětlil velkou oblibu Suzuky Charles Leclerc. Lewis Hamilton drží na okruhu v Suzuce traťový rekord • Foto Reuters

Honda zpět na Red Bullu Pro vlastníka legendární trati jde pokaždé o speciální závod. Letos je však okořeněn tím, že zde může Max Verstappen oslavit obhajobu titulu. K této příležitosti navíc Red Bull oznámil, že logo Hondy se počínaje tímto závodem opět objeví na jeho monopostech. Včetně Alpha Tauri. „Je to důkaz naší úzké spolupráce. Díky Hondě máme fantastický motor, díky němuž jsme se vrátili do bojů o mistrovské tituly a další tři roky v tom budeme pokračovat,“ prohlásil šéf Red Bullu Christian Horner. Honda před letošní sezonou oznámila odchod z F1 a Red Bull své motory pojmenoval jako Red Bull Powertrains. Fakticky ovšem šlo o pohonné jednotky Hondy, s nimiž japonská automobilka nadále vydatně pomáhala.

Vettelova rozlučka Svou lásku k Suzuce vyjadřuje čtyřnásobný mistr světa při každé příležitosti. „Vždy jsem to tu miloval. Je to můj nejoblíbenější okruh ze všech,“ zopakoval Sebastian Vettel při čtvrteční tiskové konferenci. Pětatřicetiletý Němec však po sezoně ukončí svou kariéru, a tak je pro něj letošní závod na Suzuce, kde čtyřikrát vyhrál, tím zřejmě posledním. „U jiných tratí jsem si nijak neuvědomoval, že na nich závodím naposledy, ale tady to pociťuji naplno. Pokud by ovšem v budoucnu někdo před velkou cenou na Suzuce onemocněl, nebo byl jinak indisponován, což nikomu nepřeju, tak budu určitě připravený,“ potvrdil s úsměvem Vettel, že tato japonská trať má speciální místo v jeho srdci.

Ferrari chce překazit party Cíl stáje z Maranella je jasný. Opět odložit mistrovské oslavy Maxe Verstappena o další závod. Aby se to Ferrari podařilo, musí Charles Leclerc získat přinejhorším pouze o sedm bodů méně než lídr šampionátu. „Už od Belgie jsem smířený s tím, že letos šampionem nebudu. Nyní se musíme soustředit především sami na sebe a předvádět jeden perfektní víkend za druhým. Navíc Suzuka má mnoho podobných charakteristik jako Spa, kde Red Bull dominoval, takže za sebe doufám, že jsme se poučili a tento víkend budeme mnohem silnější než v Belgii,“ mluvil velice skromně monacký závodník. „Naším cílem ovšem nemůže být nic jiného, než v neděli zvítězit a oddálit Maxovu obhajobu titulu,“ dodal Leclerc odhodlaně. Charles Leclerc už je smířen s tím, že titul v sezoně nezíská • Foto ČTK / AP / Vincent Thian

Cunoda doma Poprvé jako jezdec Formule 1 se na domácí trati představí Júki Cunoda. Jezdec Alpha Tauri sice neprožívá nejlepší sezonu, ale na Suzuce cítí šanci na dobrý výsledek. „Odjezdil jsem tu asi 10 000 kol a znám to tu spoustu triků. Samozřejmě za volantem monopostu F1 to bude trochu jiný zážitek, ale i přesto věřím, že to pro mě bude silná trať,“ těší se dvaadvacetiletý jezdec. Plakátů a různých upoutávek je s Cunodou všude plno. Japonec pobavil především svým turistickým doporučením. „První věc, co musíte v Japonsku udělat, je dojít si na letišti na záchod. Myslím to zcela vážně. Nikde na světě neuvidíte tak čisté toalety a bude to pro vás moc hezké uvítání v Japonsku,“ překvapil Cunoda.