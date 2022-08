Preview: F1 je zpět! Oblíbený okruh s úpravou za 2 miliardy i retro Mercedes

Video se připravuje ... Čekání je u konce a před námi jsou tři nadupané víkendy plné Formule 1! Letní přestávka je pryč a královna motorsportu se vrací ve velkém stylu. Závodem na ikonickém Spa- Francorchamps. „Je to můj oblíbený okruh. Nesmírně se těším,“ vyhlíží návrat do monopostu úřadující mistr světa a vedoucí muž šampionátu Max Verstappen. Jaké jsou novinky u jeho rivalů a co od celého víkendu čekat se dozvíte v našem tradičním preview?

Poklad ardenských lesů Délka trati: 7,004 km

Počet kol: 44

Počet zatáček: 19

Traťový rekord: 1:46,286 – Valtteri Bottas, 2018

Pneumatiky: sada střední tvrdosti C2–C4 Nejdelší a jeden z nejoblíbenějších okruhů celého seriálu. Legendární Spa je součástí Formule 1 od její první sezony v roce 1950. Kromě šesti výjimečných let se zde od té doby závodilo pokaždé. Letos to však může být na dlouhou dobu naposledy. „Slyšel jsem spoustu zvěstí, že Belgie v dalších letech nebude dějištěm Formule 1. Myslím, že by to fanoušci měli brát s rezervou,“ uklidnil alespoň z části širokou veřejnost šéf F1 Stefano Domenicali. To boss Red Bullu, Christian Horner, veřejně vyjádřil své přání, aby Spa „královnu motorsportu“ nikdy neopustilo. „Monza, Silverstone a Spa jsou součástí DNA Formule 1 a nemůžeme o ně přijít. To je, jako kdyby tenisová asociace přišla o Wimbledon,“ řekl. Prohlédněte si trať jednoho z nejoblíbenějších okruhů v F1 • Foto formula1.com

Jezdecká telenovela Ani při letní přestávce nebyl ve Formuli 1 klid. Vše odstartoval po Velké ceně Maďarska Fernando Alonso, který oznámil, že po sezoně vymění Alpine za Aston Martin. „Ozvali se mi hned ve čtvrtek, kdy Sebastian Vettel oznámil konec kariéry, a v pondělí jsme byli na všem domluvení. Na rozdíl od Alpinu ve mě mají plnou důvěru a jejich vize mě opravdu zaujala,“ prozradil okolnosti svého přestupu dvojnásobný mistr světa. Pohromu Alpinu následně přiživil Oscar Piastri, který dementoval zprávu stáje, že za ni bude v dalším roce závodit. Očekává se tak, že mladý Australan nahradí u McLarenu svého krajana, Daniela Ricciarda, jenž byl ze svého posledního roku kontraktu u britské stáje vyplacen a hledá volnou sedačku. „Stále si věřím, stále chci vyhrávat. Do důchodu se rozhodně nechystám,“ prohlásil vítěz osmi závodů, o nějž má mít zájem Alpine, Williams a Haas.

Nová technická regule Velkou cenou Belgie vchází v účinnost nová technická direktiva, která má zabránit poskakování monopostů. „Za nás můžu říct, že ji vítáme. Bez jakýchkoliv potíží vyhovujeme jejím požadavkům a nebude to pro nás žádná změna,“ prozradil sportovní ředitel Alpine, Alan Permane. Stejný názor sdílí i nejlepší stáje prozatímního ročníku. „Je to určitě dobrý krok,“ chválí direktivu Laurent Mekies z Ferrari. Jeho konkurent z Red Bullu, Christian Horner souhlasí, ale obává se plánovaných změn pravidel pro příští rok. „S direktivou si poradíme bez problémů, ale předložený návrh na zvýšení podlahy o 25 milimetrů od příští sezony je podle mě mnohem větším bodem k diskuzi,“ připustil své obavy šéf dominantního vládce letošního ročníku. Vůz Maxe Verstappena z Red Bullu • Foto ČTK / AP / Darko Bandic

Retro Mercedes Německá automobilka slaví 55 let AMG, a proto budou mít její vozy speciální číslovky a nápisy, aby toto výročí připomenuly. „AMG je synonymem závodění. Přes půl století posouvá limity toho, čeho je možné na čtyřech kolech dosáhnout. A to jak na tratích, tak i běžných silnicích,“ pronesl pyšně šéf stáje Toto Wolff. Ten od svého týmu po letní přestávce očekává velký posun a vyhlíží i vyhrané závody. „Bude to intenzivních devět závodů a my v nich, doufám, budeme bojovat o vítězství. Jsme nyní odpočatí, plní sil a hladoví po úspěších,“ dodal bojovně padesátiletý Rakušan. Monopost: Velikán Hamilton a jeho jubileum. Předskočí Leclerca? Video se připravuje ...

Počasí Po loňském fiasku, kdy se v Belgii kvůli dešti odjelo pouze několik kol za Safety Carem, všichni napjatě sledují předpověď počasí. Ta i tentokrát slibuje drama, jelikož přeháňky by měly okruh zasáhnout každý den závodního víkendu. Mikroklima ardenských lesů navíc jakékoliv předpovědi ztěžuje. Co je ovšem jisté, jsou nové úpravy ikonické trati. Ty vyšly na v přepočtu skoro 2 miliardy korun a jejich součástí je nově položený asfalt, rozšířená úniková zóna v legendární zatáčce Eau Rouge a štěrková zóna v první zatáčce. „Díky těmto vylepšením je trať víc old-school, což je jen dobře. A jestli bude pršet, bude to ještě větší výzva. Ty my ale máme rádi,“ vyjádřil své nadšení Max Verstappen. Jedna z úprav ikonické trati • Foto Twitter Albert Fabrega