Komplikace pro Krejčíkovou: Kvůli chybě aerolinky »zůstala trčet« na letišti

Takový závěr Turnaje mistryň si Barbora Krejčíková nejspíš nepředstavovala. Poté, co se jí s parťačkou Kateřinou Siniakovou nepovedlo obhájit loňské vítězství, se hvězdná Češka vydala na cestu domů. Jenže ta se nakonec nečekaně zvrtla...

Barbora musela na letišti strávit více času, než původně předpokládala. Technický problém totiž její cestu z Fort Worth o něco protáhl.

„Nemohla jsem se odbavit pro svůj let kvůli problému v systému aerolinek,“ vysvětlila Barbora svým fanouškům na sociálních sítích. „A během doby, co tento problém řešili, jsem let zmeškala. Takže teď čekám dvě a půl hodiny na další let,“ posteskla si Krejčíková.

Volný čas na letišti alespoň využila ke komunikaci s fanoušky, kterým nabídla, aby jí položili libovolné otázky. Během toho, co tenistku její příznivci zpovídali, se například pochlubila úlovkem klobouku, ukázala nejlepší jídlo, na kterém si během uplynulých dní v Americe pochutnala a řeč přišla i na to, jak velký problém jí dělá usnout na palubě letadla.

Fanoušky tak možná díky příležitosti, kterou jim Bára dala, onen zmeškaný let asi tolik nemrzel.