Krejčíková opět v ráži: Hraju líp a líp. Nesleze z kurtu, ale mix odmítla

Češka Barbora Krejčíková dokázala postoupit do třetího kola Wimbledonu, přestože narazila na obávanou soupeřku • ČTK / AP / Alastair Grant

Dojem ze zápasu musí být dobrý, že?

„Velice dobrý. Očekávala jsem, že Viktorija bude hrát velice dobře, protože tady loni byla ve čtvrtfinále a tráva jí sedí. Zahrála jsem dobrý zápas, o hodně lepší než ten poslední. Na trávě se cítím dobře, s každým zápasem se zlepšuju. Cítím, že věci do sebe konečně začínají zapadat a že se mi postupně navyšuje sebevědomí. Mám z toho obrovskou radost.“

Potvrzujete, že jako elitní deblistka můžete být na trávě hodně nebezpečná. Z 25 výprav na síť jste získala 18 fiftýnů. To je velká zbraň.

„Začínám vnímat, kdy míč zahraju dobře, kdy s ním soupeřka bude mít problémy a kdy mám jít výměnu aktivně dohrát na síť. Řekla bych, že mám dobré nastavení mysli. Oproti předchozím zápasům už vím líp, co mám dělat.“

Na kurtu číslo 18 bylo hodně českých příznivců. Pomohli?

„Rozhodně. Byla jsem moc ráda, hnali mě dopředu, řvali mé jméno. Že mám publikum na své straně, mi také hodně pomohlo.“

Dá se říct, že se vrací loňská Barbora Krejčíková?

„Nechci to takto předvídat. Po dlouhé pauze se snažím jet každý zápas naplno a co nejvíc jich vyhrát, abych chytila co nejdřív dobrý rytmus a formu. Samozřejmě bych si přála navázat na výsledky, které jsem měla loni.“

Vstup do Wimbledonu jste zvládla ve středu i v deblu po boku Kateřiny Siniakové. Jaký byl první společný zápas po skoro pěti měsících?

„Vydařený. Hrály jsme velice dobře. Měly jsme tam dost pěkných výměn. Pauza vůbec nebyla znát. Známe se dlouho, žádný problém.“

Ve Wimbledonu hrajete každý den dvouhru či čtyřhru. Zápasy se vám zase začínají hromadit. Jste ráda?

„Je to moc dobře! Konečně. Jsem ráda, že můžu hrát, jsem konečně zdravá a cítím se dobře. Dokonce jsem tady dostala nabídku i na mix, kterou jsem zvažovala.“

Odmítla jste?

„Ano. Potřebuji chytit singlovou formu, kdybychom tady hráli třeba do konce, nestihla bych se připravit na antukový turnaj v Budapešti. Tak jsem se omluvila.“