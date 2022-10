Ostrava, NEJ český turnaj. Teď má žhavá Krejčíková „udělat“ BJK Cup

Rozporuplná sezona v podání českých tenistek bere na samém konci radostný směr. Barbora Krejčíková rozhýbala stojaté vody, když během dvou týdnů pozvedla trofeje v Tallinnu a Ostravě. Na pomezí Česka a Polska se i díky loňské šampionce Roland Garros hrál nejlepší WTA turnaj, jaký kdy Česko vidělo. „Naprosto suverénně. Vždyť přes víkend chodilo v Ostravě víc lidí než na Davis Cup a Fed Cup,“ líčil majitel ostravského Agel Open Tomáš Petera.

Finále mezi světovou jedničkou Igou Šwiatekovou a Krejčíkovou vidělo sedm a půl tisíce fanoušků. „Museli jsme za nižší cenu prodávat i sektory, z nichž není tak dobře vidět. Kdybychom měli kapacitu ještě o tři tisíce vyšší, stejně bychom halu zaplnili. Prostě hotový sen,“ líčil Petera, jak Krejčíková „udělala“ třetí ročník jeho turnaje, jehož náklady se vyšplhaly na zhruba 54 milionů korun.

Z formy Krejčíkové, která v Ostravě porazila vítězky tří posledních grandslamů (Šwiatekovou a Jelenu Rybakinovou), hodlá těžit i další muž. Kapitán českého výběru pro finále BJK Cupu Petr Pála taktéž s nadšením sleduje, do jak ohnivé formy se pětadvacetiletá hráčka dostala. A potvrdil to, o čem se již delší dobu vědělo. Krejčíková bude členkou týmu pro finálový turnaj v Glasgow, kde Češky nastoupí ve tříčlenné skupině proti Polkám (10. listopadu) a USA (11. listopadu). Pouze vítězky projdou do semifinále. V týmu se Krejčíková sejde s deblovou parťačkou Kateřinou Siniakovou, Karolínou Plíškovou a Markétou Vondroušovou , která pro zranění zápěstí nehrála od dubna ostrý zápas. Pátou do party bude zřejmě buď Karolína Muchová či Marie Bouzková.

Po roce od neúspěšného snažení ve finále v Praze, kdy Češky pod vedením Krejčíkové nepostoupily ze skupiny, přijde pokus o reparát. „Základním cílem je teď ve skupině uspět,“ vyhlásil Pála. Po loňských emocích v O2 areně by měl mít k ruce už klidnější a vyrovnanější Krejčíkovou, jejíž sebevědomí po komplikovaném průběhu roku a tříměsíční pauze se zraněným loktem letí vzhůru.

„Znovu jsem se zapojila do té nejvyšší hry,“ jásala po ostravském titulu svěřenkyně Aleše Kartuse. „Pořád jsem věřila, že v sobě mám ten starý tenis. Jen se někde schovával, než se mi teď zase vrátil,“ libovala si Krejčíková, která bude mít poslední měsíc sezony napěchovaný velkými akcemi. I proto se omluvila z turnaje v rumunské Kluži, který je na programu tento týden. Ten další už by měla ale nastoupit v Mexiku na velké akci WTA 1000 v Guadalajaře, poté přijde na řadu deblové vystoupení na Turnaji mistryň v texaském Fort Worth a po něm reprezentační tečka v Glasgow.

Krejčíková se Siniakovou se na ni vydají, přestože se opakuje termínový konflikt. Deblové finále, na které mají coby obhájkyně a vítězky tří letošních grandslamů velkou šanci, se na Masters hraje až v pondělí 7. listopadu. Na aklimatizaci ve Skotsku, kde může Krejčíkovou čekat dvojboj singl – debl od čtvrtečního prvního zápasu až do nedělního finále, bude minimum času. „Není to úplně šťastné, rád bych viděl jiný termín. Ale jsem moc rád, že i tak holky přislíbily účast,“ váží si vstřícnosti kapitán Pála. Z podobného důvodu třeba zrušila účast právě Polka Šwianteková.

V případě Krejčíkové bude ale kapitán věřit, že její ruka nevychladne a potvrdí se pravidlo, že vítěz není nikdy unaven.