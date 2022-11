Ronaldo promluvil o mrtvém synovi: Jeho ostatky uložil v suterénu

Kolem fotbalové hvězdy Cristiana Ronalda (37) je v posledních měsících dusno. S vedením Manchesteru United je na kordy, a nikterak tomu nepomohlo ani pikantní interview u Pierse Morgana, během kterého portugalský velikán ostře zkritizoval zástupce „Red Devils.“ Kromě neshod v profesním životě ale mluvil i o tom osobním.

Přítelkyně mistra Evropy z roku 2016 Georgina Rodriguez před sedmi měsíci porodila dvojčata. Přežila ale pouze dcera Bella. Syn Angel během porodu zemřel. Více než půl roku po tragédii se Ronaldo rozhodl promluvit.

Během interview s Piersem Morganem se svěřil, že synův popel uchovává vedle ostatků svého otce. „Pořád na ně mluvím, jsou na mé straně,“ prozradil. „Pomáhají mi být lepším mužem, lepší osobou a lepším otcem. Je to něco, na co jsem hrdý, na tu zprávu, kterou mi posílají. Obzvlášť můj syn.“

Kaple v suterénu

Mimo jiné také uvedl, že v suterénu svého domu nechal zřídit kapli, ve které leží popel jeho syna Angela. Společně s ním se tam nachází také ostatky jeho otce Joseho, který zemřel v roce 2005 na selhání jater.

Ronaldo také popsal bezprostřední momenty poté, co se společně s Georginou vrátili z nemocnice domů pouze s jedním miminkem. „Kde je to druhé dítě?“ ptali se ostatní děti svého táty. Jeden z nejlepších fotbalistů světa následně uvedl, že jako první se to dozvěděl dvanáctiletý Cristiano junior. Podle jeho slov se oba rozplakali, když svému synovi sdělil strašnou novinu.

S nejmladšími dětmi, Evou, Mateem (oba 5) a Alanou Martinou (4) to bylo těžší. Trvalo týden, než se dozvěděli celou pravdu. „Ptali se mě, kde je to druhé dítě. Po týdnu jsem si řekl, že k nim budu upřímný. Řekl jsem jim, že jejich bráška Angel odešel do nebe. Smrt mého syna je ta nejhorší věc, co se mi stala od momentu, kdy zemřel můj otec.“ Nyní už oba navždy odpočívají vedle sebe.