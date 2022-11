Tajemství basketbalové ikony LeBrona Jamese: Prožere 35 milionů!

Proč je tak výjimečný? Umí jíst! Basketbalový titán LeBron James (37) věnuje svému žaludku nevšední péči. A ta ho ročně stojí 35 milionů korun!

Proč ne? S roční smlouvou na více než miliardu korun a odhadovaným majetkem přes 23 miliard Kč si může dopřát. Ale pozor, co se stravy týče, není čahoun z LA Lakers žádný snob topící se v šampaňském a kaviáru. Vše uzpůsobil tak, aby na vrcholu výkonnosti vydržel i s blížící se čtyřicítkou.

„Nesdíleli jsme některé ze základních hodnot,“ komentoval ukončení lukrativní spolupráce s řetězcem rychlého občerstvení McDonald’s. Hamburgery a hranolky mu kazily image. „Jím jen to, co mi pomáhá k maximálnímu výkonu,“ hlásil.

Teď odtajnil svůj jídelníček, do kterého prý každý rok investuje 1,5 milionu dolarů neboli oněch 35 milionů Kč. „Dřív jsem jedl jen maso, ryby, zeleninu a ovoce. Žádné cukry, žádné mléčné výrobky, žádné sacharidy. 67 dní v řadě. Jenže sacharidy pomáhají, protože po tom velkém zápřahu dodávají energii,“ popisoval své prozření.

Nejí to, co mu chutná, ale to, co mu pomáhá ve sportu. I proto je pořád tak zatraceně dobrý.

LeBronův jídelníček v den zápasu

• snídaně: omeleta z bílků, uzený losos, bezlepkové palačinky s ovocem

• oběd: celozrnné těstoviny, losos, zelenina

• před zápasem: sendvič s arašídovým máslem a želé

• poločas: plátky jablek s mandlovým máslem

• po zápase: proteinový koktejl (rostlinný proteinový prášek, mandlové mléko, ovoce)

• večeře: kuřecí parmazán, rukolový salát, sklenka cabernetu