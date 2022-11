Bosák tvrdě o šampionátu v Kataru: Messi a Ronaldo mě zklamali. Šéfa FIFA drsně sepsul

Cimrmanovský citát »Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat« dostává ve světle šampionátu v Kataru nový rozměr. O pořádání fotbalového svátku v zemi, která pro to nesplňuje snad ani základní podmínky, si myslí své i komentátorská legenda Jaromír Bosák (57). Fotbalový expert v rozhovoru pro DVTV přiznal, že největší hvězdy ho zklamaly a nezatáhly za záchrannou brzdu ve chvíli, kdy byl ještě dostatek času šampionát přestěhovat jinam...

Od první chvíle, kdy bylo zřejmé, že fotbalový šampionát se v roce 2022 uskuteční v Kataru, se mezi sportovními nadšenci našli lidé, kterým na tomto nápadu připadalo vše špatně. A jeden z nejuznávanějších tuzemských komentátorů jim podle rozhovoru s Danielou Drtinovou dává zapravdu.

FIFA se sice nechala opít rohlíkem, respektive penězi, a tak příliš velký manévrovací prostor nebyl, ale velkou moc měly ve svých rukou největší fotbalové hvězdy. Ani ty se však nevzbouřily a Bosák přiznává, že od nich čekal mnohem větší akci.

„Přiznám se, že mě velmi zamrzelo, že když vyšly najevo údaje a čísla o lidech, kteří zemřeli při stavbě hotelů, stadionů, silnic. Čekal jsem, že největší fotbalové hvězdy řeknou: Hoši, bez nás! My tam prostě nepojedem,“ řekl v rozhovoru Bosák, ačkoliv rozumí tomu, že pro řadu hráčů by bylo bolestivé tohle rozhodnutí udělat.

„Chápu, že pro někoho, kdo by se dostal na své první a třeba jediné mistrovství světa, by to bylo hodně těžké rozhodnutí, protože více ve sportu není. Ale speciálně u těch největších hvězd, jako jsou Messi , Ronaldo , kteří už tohle zažili mockrát, bych čekal, že se od nich něco takového doslechnu. A to je pro mě asi to největší zklamání z té předturnajové doby,“ posteskl si komentátor.

Nutno ale dodat, že minimálně u Messiho se takový krok nejspíš příliš čekat nedal, vzhledem k tomu, že Argentinec před časem pojal titul ambasadora Saúdské Arábie, kde lidská práva také dostávají pořádně na frak.

Přesto, že udělit pořadatelství Kataru se může zdát jako šílenost, hranice nemožného se v budoucnu ještě mohou posouvat. Bosák připomněl, že šéf FIFA před šampionátem oznámil, že dělá maximum pro to, aby se šampionát v brzy mohl odehrát třeba v Severní Koreji. To nepřipadá soudné nejen fanouškům fotbalu, ale ani známému komentátorovi, který prohlásil, že o duševní zdraví Gianniho Infantina má opravdu strach.