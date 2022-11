Němce požene motor z Bavorska. Ale koho na hrot? Pochyby o stoperovi...

Před rokem skončil po EURO bájný Jogi. Joachim Löw vedl hrdé Němce šestnáct let. Zapsal pět velkých medailí, z nichž vyčuhovalo – samozřejmě – zlato ze světového šampionátu v Brazílii v roce 2014. Struna se však přetáhla, jak se ukázalo na MS v Rusku i na evropském šampionátu s letopočtem 2020, hraném však kvůli čínskému viru o rok později.

Do akce šel Hansi Flick, Löwův asistent, který se ukázal při necelé dva roky trvajícím angažmá v Bayernu. Vyhrál všechno, ukázal však i tvrdohlavost. Měl masivní smlouvu, přesto se s klubem rozešel – neladilo mu to s Hasanem Salihamidžičem, horkokrevným sportovním ředitelem.

Národní mančaft byl jasná volba. „Chceme se vrátit na špici. Bude to složité, ale máme obrovskou kvalitu,“ prohlašuje.

Není důvod, proč by se to Němcům nemohlo podařit. Hlavní faktor úspěchu dlí v Bavorsku, Bayern je motor mužstva. Kdo by ho nebral, když jde možná o největšího favorita Ligy mistrů. Flick to ví, proto z více než poloviny postaví základní jedenáctku právě z něj. V bráně Manuel Neuer, v záloze Joshua Kimmich s Leonem Goretzkou (může se před něj dostat Ilkay Gündogan), v ofenzivě Thomas Müller, Leroy Sané, Serge Gnabry. Blízko je také expresní mladík Jamal Musiala.

„V minulosti to tak nebylo, protože dřív byl charakter fotbalu trochu jiný. Hrálo se spíše na individuální kvalitu hráčů, kteří byli posazení do určité pozice. Jenže fotbal se, stejně jako další kolektivní sporty, vyvíjí do týmové součinnosti. Proto je lepší, aby víc hráčů v reprezentaci bylo z jednoho klubu. Jsou na sebe zvyklí,“ oceňuje expert deníku Sport a známý trenér Jaroslav Hřebík.

„Úkolem trenéra národního týmu je, aby všechno sladil. Když měl Jaroslav Šilhavý v reprezentaci jádro ze Slavie, a byli to hráči, kteří k sobě ladili, byl nejúspěšnější. Hansi Flick přesvědčil, že vnímá vývoj fotbalu správně,“ dodává.

Pochyby jsou jen lehké. Jedním je post stopera, dortmundský Niklas Süle je zpochybňován. „Pro mě není TOP kvalita,“ ucedí další expert Sportu Stanislav Levý, pro nějž je Německo druhý domov. Rovněž na hrotu není jistota, chybí zraněný Timo Werner.

Přesto. „Máme kvalitu na to, abychom došli daleko. Vstupujeme do něj s tím, že ho můžeme vyhrát,“ vzkazuje šikula Musiala.

Ale pozor, už první duel může být složitý. Němcům se postaví takový jejich malý klon. Japonci se zdokonalují v bundeslize. Trenér Hadžime Morijasu povolal hned osm krajánků, kteří si momentálně na klubové úrovni vydělávají v Německu.

Skvělé jméno si ve velké zemi vykopal Daiči Kamada, jenž patří ke klíčovým osobnostem frankfurtské renesance, takže sebevědomí mu nechybí. „V bundeslize je teď hodně japonských hráčů a myslím, že jsme s německým nároďákem na stejné úrovni,“ tvrdí a zmiňuje také zajímavý aspekt znalosti jazyka. „Je důležité, že mnoho z nás rozumí německy kvůli různým prvkům v jejich hře, které můžeme díky jazyku odhalit.“ Stavět by na Kamadovi měl i reprezentační kouč Morijasu.

Wataru Endo to dotáhl až ke kapitánské pásce ve Stuttgartu, ale zápas s Německem pravděpodobně zmešká kvůli otřesu mozku. Naopak velkou osobností, která by měla nastoupit, je opora reprezentace, stoper Maja Jošida. Ten se v létě upsal nováčkovi bundesligy ze Schalke. Sám hráč připouští, že šlo o taktické rozhodnutí. „Mnoho věcí ovlivnilo mé rozhodnutí hrát v Německu. Důležité pro mě bylo, že jsem se mohl poměřit s německým fotbalem už před MS.“

Přibrzdí Japonci Němce?

Tři hvězdy

Thomas Müller

Bayern Mnichov, útočník, 33 let

Za Německo si připsal 118 startů, 44 gólů, byl nejlepším střelcem MS 2010. Jenže je především tvůrce hry, geniální asistent. V bundeslize už nahrál na 191 branek. Přitom má klátivý styl, na pohled nepěkný. „Nevypadám jako moc dobrý fotbalista,“ usmívá se mistr světa, dvojnásobný vítěz Ligy mistrů, jedenáctinásobný šampion Německa.

Joshua Kimmich

Bayern Mnichov, záložník, 27 let

Na MS 2018 i EURO 2020 odkopal pravého beka. Obětoval se. Přitom právě on dodává ze středu zálohy DNA (skoro) neporazitelnému Bayernu. V Kataru už bude na svém místě jako jeden z vůdců mančaftu. Může zahnat kritické i maličko podivné hlasy. „Je takticky nevyzrálý,“ pronesl internacionál Sami Khedira. V Bayernu si myslí něco jiného.

Manuel Neuer

Bayern Mnichov, brankář, 36 let

Chytáte za Barcelonu, jste tam jasná jednička. Je vám třicet, přesto máte v národním týmu jen třicet startů. Marc-André ter Stegen je nezpochybnitelná hvězda, ale doma má smůlu. Manuel Neuer, chlapík, který změnil pohled na gólmany (najednou jsou i oni fotbalisté), nebrzdí. Zase bude jednička, zase natáhne kapitánskou pásku.

Proč uspějí

Žene je neúspěch

Poslední dva velké turnaje dopadly pro Němce otřesně. Na MS v Rusku neprošli ze základní skupiny, na loňském EURO vypadli už v osmifinále s Anglií. To byla potupa. To je potřeba změnit a naladit se na příští „domácí“ mistrovství Evropy.

Sehraný základ

Bayern Mnichov poslal do soupisky sedm hráčů, hned šest jich bude podle všeho v základní sestavě. Automatismy tak naskočí bez nějakých delších průtahů. To by měla být výhoda, příprava před šampionátem byla extrémně krátká.

Trenér vítěz

V Bayernu působil Hansi Flick jako hlavní kouč necelé dvě sezony. Ale ta bilance… Za celou dobu prohrál jen sedm utkání, pobral sedm velkých trofejí: 2x bundesliga, Liga mistrů, Německý pohár, Německý superpohár, MS klubů, Evropský superpohár.

Proč propadnou

Nejistota na stoperu

Antonio Rüdiger, bojovník z Realu Madrid, je jistota. Železný základ obrany. Ale Niklas Süle z Dortmundu je zpochybňován. Srdce defenzivy je však nutné mít vyztužené a jisté. Proto se Německo diví, že nebyl nominován Mats Hummels.

Pochyby na hrotu

Jedničkou na čísle 9, tedy na hrotu útoku, měl být Timo Werner z Lipska. Jenže zranění ho na šampionát nepustilo. Šanci by mohli dostat Kai Havertz nebo Thomas Müller, ani jeden však není čistokrevný forvard zabiják.

Chybí smolař

V kvalifikaci byl k nezastavení – klasicky. Za čtyři utkání nastřádal dvě branky a pět asistencí. Ale nakonec (opět tradičně) přišel Marco Reus o velký turnaj kvůli zranění. Stalo se mu to už před zlatým šampionátem v Brazílii či minulém EURO.