Šéf FIFA šokoval: Mistrovství světa v KLDR? Nebráním se tomu

Nejnovější prohlášení Gianniho Infantina budí pořádný rozruch. Šéf FIFA se nejprve pustil do Evropanů, kteří by se podle něj měli 3000 let omlouvat, a nyní vyjádřil touhu pořádat vrcholnou fotbalovou událost v Severní Koreji. „Již pár let zpátky jsem se pokoušel KLDR zapojit, ale neuspěl jsem. Jsem však ochoten vyjednávat klidně stokrát, když to pomůže,“ vyrazil Švýcar fotbalovému společenství dech.

Je to nezapomenutelný žertík. V červenci 2015 narušil Simon Brodkin tiskovou konferenci FIFA a jejího tehdejšího prezidenta, Seppa Blattera, zasypal pěti sty americkými dolary. „Tohle máš za mistrovství světa v Severní Koreji 2026,“ vtipkoval tehdy Brit.

Žert nyní nabral reálné obrysy a Brodkin žádá satisfakci.

„Chci své peníze zpět!“ reagoval komik na slova Gianniho Infantina.

Současný prezident FIFA se totiž řídí heslem „nejlepší obrana je útok“ a po vlně kritiky na adresu asociace přešel do tvrdé protiofenzivy.

Na své 95 minut trvající tiskové konferenci nejprve prohlásil, že se dnes cítí jako Katařan, Arab, Afričan, gay či postižený. „Samozřejmě nejsem nic z toho, ale vím, jaké to je, když vás šikanují. Jako dítě jsem byl pihatý zrzek a od ostatních jsem to schytával,“ líčil syn italských imigrantů svou pohnutou historii.

Následně nařkl země západního světa z pokrytectví, když si dovolují kritizovat poměry v Kataru, kde za homosexuální aktivity hrozí až sedm let ve vězení. „Za to, co dělali poslední 3000 let, by se měli dalších 3000 let omlouvat, než začnou dávat lekce,“ moralizoval Infantino.

Dvaapadesátiletý funkcionář však širokou veřejnost nejvíce šokoval svým názorem na možná příští místa konání nejsledovanější fotbalové akce.

„Jsme globální fotbalová organizace. My jsme fotbal a chceme přitáhnout největší možné množství lidí. Nejsme politická organizace. Proto může každá země pořádat mistrovství světa. Klidně i Severní Korea,“ vyrazil Infantino všem přítomným dech.

Následně své úvahy rozvedl.

„Osobně jsem se pár let zpátky pokoušel o to, aby se KLDR připojila k Jižní Koreji při pořádání ženského mistrovství světa. Bohužel jsem neuspěl, ale jsem ochoten o tom klidně stokrát jednat, když to pomůže. Chceme tím spojit svět,“ vysvětloval prezident FIFA.

Britská média označila vystoupení nejvyššího představitele fotbalové asociace za nejdivnější v historii. Americký Fox přirovnal Infantina k bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Magazín Time hodnotil Infantinova slova jako další z důvodů, proč nesledovat katarský šampionát.

A co si o nich myslíte vy?