Legendární trenér hvězd Bollettieri (91) na smrtelné posteli: Umírám, ale ještě žiju!

Jeho rukama prošly superstar světového tenisu – Agassi, Selešová, Courier, Šarapovová, Becker, Kurnikovová. Všichni teď mají slzy na krajíčku. Velký šéf nejslavnější akademie světa Nick Bollettieri (91) leží na smrtelné posteli.

Vyzáblý, slabý, bez energie. O víkendu některé zpravodajské weby dokonce oznámily, že Bollettieri už je na onom světě. „Chtěl bych všechny ujistit, že na rozdíl od toho, co jste možná slyšeli, tak jsem stále naživu a bojuju,“ vyvrátil to sám trenér na Instagramu.

Jako důkaz přidala jeho dcera Angelika fotografii, na níž tatínka ve společnosti mladší sestry Daniely drží za ruku. „Rodinu mám stále u sebe a chodí za mnou spousta přátel. Všem moc děkuji,“ doplnil kouč.

Je to blízko

Na polohovacím lůžku už Bollettieriho úsměv není tak energický jako dřív. „Tatínek je blízko přechodu na druhý břeh, ale stále je tu s námi a doufá, že tu bude i na Den díkůvzdání (24. listopadu – pozn. red.),“ popsala Angelika.

Nick je v požehnaném věku smířen se vším. Tuší, že se blíží konec. „Není to snadné, ale stálo to za to. Jsem šťastný člověk,“ ujistil.