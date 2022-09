Růžička dostal hlad: S Litvínovem chceme minimálně do semifinále

Zúžili led. Pořádně. A rozšířili ambice. Taky fest. O blížící se extraligové sezoně (start 15. září) vám kdekdo z branže poví, že bude luxusní, našvihaná. Věří tomu i v Litvínově, který na černočerné 13. místo z posledního ročníku zapomíná tvrdou lopotou, zajímavými nákupy a nadějnými výkony v přípravě. Vladimír Růžička se nebojí říct, že Verva musí vyletět vzhůru. Co nejblíže výškám z mistrovského jara 2015. „Tým na to máme,“ tvrdí 59letý kouč v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

U nudle. I tak by se dalo přezdívat stadionu Ivana Hlinky, kde parta dělníků zužovala led na zámořské rozměry 60 x 26 metrů. Mezi litvínovskými mantinely to má jiskřit a bolet. V obvykle dost natěsnaných prostorách severočeského zimáku je najednou místa, že by se sem vešly všechny klubové legendy i s příbuznými.

Příprava neřekne zdaleka vše, ovšem i z dálky je znát, že Litvínov šlape naplno a do sezony naskočí sebevědomě. Jak to cítíte?

„Hráči pracují, zatím panuje spokojenost. Máme tu dost poměrně mladých kluků, ale všichni se snaží na maximum. Jak na suchu, tak na ledě odvádí to, co po nich chceme.“

Nová sezona bude vyloženě napravovací. O vás se nebavím, ale vnímají to tak i hráči?

„Jsem si jistý, že ano. Můžu slíbit, že pro dobrou sezonu uděláme maximum. Všichni si uvědomujeme, že musíme být mnohem lepší. Nechci dělat předčasné závěry, stále se nacházíme jen v přípravě, bude záležet na startu do sezony. Ten pro nás bude hodně důležitý.“

Shodneme se, že váš současný tým ukrývá spoustu potenciálu? Zvlášť v ofenzivních řadách. Půjde jen o to dostat to všechno z hráčů na led.

„Jasně, potenciál mužstva je značný zvlášť v ofenzivě. Máme řadu gólových útočníků. Ale jak říkáte, musíme to potvrzovat v zápasech.“

Za všechny hráče bych jmenoval Patrika Zdráhala. Od něj očekávám životní sezonu, co vy?

„Souhlasím, že je to hráč s obrovským potenciálem. Už loni ho ukázal, nakonec mu nechybělo mnoho a dostal se až na mistrovství světa. Ale nemusíme se bavit jen o Patrikovi, hodně čekám od Jindry Abdula, Šimona Stránského nebo Nicolase Hlavy.“

Jaká příčka by vás v dubnu 2023 uspokojila?

„Byl bych hodně spokojený, kdybychom se dostali minimálně do semifinále.