Jordánová ukázala dceřinu reakci na tátův návrat. Sama se dojemně rozloučila s Ruskem

Takový konec si Lucie Jordánová bohužel nepředstavovala. Bez poslední návštěvy, bez možnosti si ještě naposledy vychutnat atmosféru, kterou si zamilovala. Její muž ukončil svou hokejovou štaci v Rusku a uzavřel tím kapitolu, po které se Lucii bude podle jejího vyjádření stýskat.

Manželka hokejového obránce Michala Jordána se ze svých pocitů vypsala na sociálních sítích: „Uzavírá se nám jedna životní kapitola a chci se rozloučit s úžasným místem, kterému jsme říkali druhý domov. Milý Khabarovsk. Poslední dny jsou těžké. Loučíme se. Je mi to moc líto. Chtěli jsme ještě naposled přiletět těch milion hodin a vidět tě, a zažít vše, co jsme s tebou zažívali. Neskutečnou zimu, hory sněhu, úžasný hokej, úžasný balet pro Stellu, vidět našeho Denise, který je pro nás rodina, a ostatní přátele . Díky Tobě jsme viděli kus světa! Chtěla jsem ještě udělat cheesecaky do kabiny. Vidět nejlepšího maskota a chodit 5 minut na zimák. Ale nějak nám tohle už není osudem a musíme to přijmout,“ napsala Lucie s těžkým srdcem k videu, které obsahuje řadu fotek a videí ze společných chvil v Rusku.

„Stejně takhle mi chybí už 7 let USA a nejkrásnější město Charlotte. A proto vím, že nikdy nezapomenu. Navždy budeš v našich srdcích. Děkujeme za vše. Je čas přijmout změnu a zažít další hokejová dobrodružství,“ ukončila Lucie pozitivně a přidala poděkování pro samotný klub.

Situaci zkomplikovala Putinova válka i zranění

Důležitý zvrat byl v případě rodiny Michala Jordána nejen ruská invaze na Ukrajinu, na základě které se začala vyostřovat situace a ministerstvo zahraničí vyzvalo občany ČR v Rusku, aby zemi opustili, ale také zranění hokejistovy manželky. Právě problém s nohou byl podle klubu důvod, proč se Jordán rozhodl ukončit své angažmá v Chabarovsku.

Na sociálních sítích také ukázala Lucie Michalův příjezd domů. Dcera Stella totiž netušila, že se její tatínek vrací a o to dojemnější pak bylo jejich shledání, když se holčička po krátkých rozpacích rozběhla tátovi do náruče.