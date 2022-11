Jordán chce rozvázat smlouvu v KHL. Zkoušel to už dřív, teď klub vyhoví

Chabarovsk Jordánovi smlouvu zruší na základě toho, že jeho manželka utrpěla zranění. „Rozhodl se vrátit do České republiky z rodinných důvodů. Jeho žena nemůže ze zdravotních důvodů letět do Chabarovsku se svými dětmi. Brzy bude smlouva ukončena z podnětu hráče,“ uvedl generální ředitel klubu Roma Kramar.

Nejde o žádnou výraznou změnu klubového postoje. Vše spíš nahrává tomu, že podobný bod se nacházel v jeho kontraktu, takže se jím nyní musí řídit i Chabarovsk. Robert Spálenka z agentury Sport Invest nicméně nechtěl nic konkretizovat: „Situaci Michala Jordána ohledně možnosti ukončení jeho angažmá v Rusku řešíme, v tuto chvíli nicméně probíhají jednání a není možné cokoliv více komentovat.“

Jordánovi platila smlouva do konce sezony 2022/2023, kdyby ji chtěl ukončit, musel by složit dvě třetiny sumy na účet klubu. V tu chvíli by jeho přesun do jiného klubu akceptovala i IIHF. Pokud by hráč nedodržel kontrakt v soutěži a chtěl podepsat smlouvu jinde, dostal by od mezinárodní hokejové federace stopku na 18 měsíců.

Není tajemstvím, že po MS ve Finsku o Jordána hodně stála Kometa. Existovala naděje, že Chabarovsk udělá podobný krok jako Čeljabinsk. Ten nejprve sliboval Čechům (Roman Will, Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka), že když dohrají minulý ročník, smlouvy jim pak zruší. Nakonec se rozhodl pro jinou akci, na rok je zmrazil. Teoreticky po sezoně může zapískat a chtít po nich návrat do KHL. Pak by měli stejnou možnost jako Jordán: vyplatit se ze smlouvy, nebo letět do Ruska. Ale pro tuto sezonu jsou hráči volní a Will s Hykou nastupují za Pardubice, Sedlák se vrátil do NHL.

Server isport.cz se snažil obránce Chabarovsku kontaktovat už v srpnu, kdy bylo jasné, že odletí zpátky do KHL. Tehdy za zájem poděkoval, ale že se vyjadřovat nebude. Údajně byl ale dost zklamaný, že mezinárodní hokejová federace pro hráče v Rusku nic neudělala a dál platí pravidlo jako v každé jiné lize na světě: porušíte smlouvu, 18 měsíců nehrajete.

Viceprezident IIHF Petr Bříza pak celou věc vysvětloval tak, že problém byl v nejednotnosti hokejistů. Všichni nejdřív chtěli KHL okamžitě po zahájení války na Ukrajině opustit, jenže postupně jejich vyhraněný postoj ochladl a skupina se zmenšovala. Tím pádem přišla IIHF o argument, že se hokejisté bojí v Rusku o svoji bezpečnost, podle právních analýz by KHL mezinárodní federace u soudních sporů pak jasně prohrála, stálo by ji to velké peníze.

Takže nakonec vše padlo zpátky na hráče. Buď sami obětujete svoje peníze a seženete prostředky, abyste se mohli vyplatit z kontraktu, nebo se vrátíte a smlouvu dodržíte.

Jordán se z Ruska teď vyvázal kvůli nešťastné události v rodině. Podle zpráv deníku Sport není situace jeho manželky vážná, že by ji ohrožovala na životě. Ale potřebuje svého muže nablízku, aby se mohl postarat o děti, to jí aktuálně její zdravotní stav neumožňuje.

Až se povede rozvázat smlouvu s ruským klubem i papírově, může Michal Jordán začít řešit nabídky, kde by mohl pokračovat v kariéře. Pokud sežene prostředky, určitě by o něj měla stát dál Kometa. Před rokem před uzávěrkou přestupů o něj usilovaly i Pardubice, které aktuálně trápí personální problémy v defenzivě, takže i teď by se jim hodil. Vyloučen ale ani není zájem ze zahraničí. V KHL tak dále zůstává Libor Šulák, který také podepsal kontrakt ještě před invazí Ruska na Ukrajinu. Rudolf Červený s Dmitrijem Jaškinem se v KHL upsali až v létě v době války.