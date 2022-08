Rána v nejhorší chvíli. Proč mladého Kollera opustila přítelkyně?

Pokud nejste extra znalci Belgie, 40tisícové město mezi Gentem a Antverpami jménem Lokeren nejspíš moc neznáte. Nebojte, Jan Koller na tom byl ve svých třiadvaceti letech úplně stejně.

Ve Spartě už pro něj nebylo místo, a když dostal šanci odejít, s úlevou kývnul. Zvlášť, když na své první zahraniční štaci v neznámém prostředí neměl být sám: kromě dvou českých spoluhráčů za ním měla přijet jeho tehdejší přítelkyně.

Jenže to by nesměl být fotbalový příběh Jana Kollera, aby se v tom nenašel nějaký háček. Poví vám to sám: „Večer před odletem mi přítelkyně řekla, že si to rozmyslela. Že nikam neletí, že by to nezvládla.“

Bum!

„Honza se objevil ve dveřích úplně rozhozenej, že jeho přítelkyně nepřijede. Řekl, že tady sám nebude a že končí,“ vzpomíná bývalý záložník Roman Vonášek, Kollerův parťák ze Sparty i Lokerenu.

Jan kdo? Nepustíme tě, slyšel ve škodovce Koller u závory na Spartě Video se připravuje ...

V těch dnech to s Kollerem a jeho psychikou vypadalo vážně špatně: nebylo mu líp doma mezi svými na jihočeském venkově jako šoférovi družstevního traktoru? Sotva tenkrát mohl tušit, že se všechno v dobré obrátí a za pár let se stane historicky nejlepším střelcem české reprezentace.

„Byl jsem z toho úplně zdrcený. První moje myšlenka byla, že se vrátím zpátky do Česka. Že to v Lokerenu nedám,“ přiznává Koller.

A ta slečna? „Od té doby jsem ji už v životě neviděl.“

Nejen o téhle kapitole kariéry nevšedního útočníka vypráví film Jan Koller – Příběh obyčejného kluka. V kině uvidíte spoustu dalších hvězd v čele s mistrem světa Mariem Götzem.

Premiéra se uskuteční 10. srpna v Cinema City v pražském Slovanském domě. Ještě předtím jsou na programu dvě předpremiéry: 4. srpna v Brně a o den později v Ostravě. Vstupenky jsou už teď k dostání v síti Cinema City.

„Přijďte se na film spolu se mnou podívat,“ zve Koller nejen fotbalové fanoušky.