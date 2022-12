Hokejista Příbrami si nebral servítky: Pustil se do vrátné, pak napadl manažera

Vyhraný zápas ho evidentně neuklidnil. Hokejový útočník Ladislav Gengel spolu s příbramským týmem odehrál v Děčíně zápas proti tamnímu celku. Po duelu v útrobách stadionu došlo k nepříjemnému incidentu.

Příbramský celek si na utkání v Děčíně nejspíš nemohl stěžovat. Vyhrál jej v poměru 5:3 a ledovou plochu tak opouštěl jako vítěz. Domácí funkcionáři a pracovníci zimního stadionu ale budou nejspíš na tohoto soupeře ještě dlouho vzpomínat. Jak informoval Děčínský deník, po konci utkání totiž na stadioně došlo k šíleném incidentu.

„Příbramský hokejista Gengel při odchodu ze zimáku slovně urážel naší paní vrátnou. Počastoval jí opravdu zajímavými slůvky. Honza Havlíček, náš manažer, se jí zastal. Gengel ale vulgárně napadl i jeho,“ popsal Michal Oliverius, asistent děčínského trenéra Mareše. To byl bohužel teprve začátek situace, která dokonce vygradovala k šarvátce.

„Honza Havlíček jedním chvatem Gengela zpacifikoval. Najednou se tam objevil druhý člověk, myslíme si, že to byl otec příbramského hráče. Ten Honzu chytil za ruce a syn Gengel mu jednu ubalil. To, co má Gengel v hlavě, dávno víme. Ale tohle? To jsou opravdu hrdinové a u nás se ukázali v plné parádě,“ vrtěl hlavou Oliverius.

Samotný Gengel se podle Deníku k věci odmítl vyjádřit a tak zůstává záhadou, co přesně jej k urážení vrátné vedlo...