Těžké dny profesora Koláře: Napaden! Podal trestní oznámení

Před pár dny se radoval z otevření svého Centra pohybové medicíny na nové adrese, teď ale profesor Pavel Kolář (59) řeší nevídané starosti! Kvůli napadení dokonce podal trestní oznámení.

Před pár dny se radoval z otevření svého Centra pohybové medicíny na nové adrese, teď ale profesor Pavel Kolář (59) řeší nevídané starosti! Kvůli napadení dokonce podal trestní oznámení. Je to týden, co v přestěhované pobočce na Chodově slavnostně přestřihávali pásky Krpálek, Železný, Kvitová a další hvězdy českého sportu. Radost ale střídají obavy, v noci na úterý Centrum pohybové medicíny napadli hackeři! A nebyli to žádní čučkaři.

„Byl to vysoce profesionální kybernetický útok, jehož cílem bylo ochromit provoz centra,“ sdělila Blesku výkonná ředitelka Katarína Brtová.

V důsledku toho prý došlo k částečné deaktivaci objednávkového systému, provoz obou poboček centra ale funguje nadále bez omezení. „Způsob zabezpečení IT systémů centra je nadstandardní, odpovídající povaze lékařského zařízení. V reakci na provedený útok budou přesto přijata další preventivní opatření,“ uvedla Brtová.

Vyhlášený lékař a jeho kolegové neberou útok na lehkou váhu. „Po zaznamenání incidentu jsme začali intenzivně spolupracovat s orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení a připravujeme příslušné právní kroky,“ dodala Brtová s tím, že ve čtvrtek bylo na státní zastupitelství podáno trestní oznámení na neznámého pachatele.