Nymburk utnul domácí neporazitelnost Děčína a je krok od postupu

Děčín na domácí palubovce vyhrál předchozích deset ligových zápasů, ale v jubilejním stém utkání s Nymburkem neměl nárok. Po úvodních dvou vyrovnaných duelech v sérii tentokrát měli obhájci titulu jasně navrch. Třetí čtvrtinu hosté ovládli dokonce 25:6 a domácí v závěru už jen korigovali skóre.

Válečníkům nebyl nic platný výborný výkon Nicholse, který k 25 bodům přidal sedm doskoků a šest asistencí. Nymburk měl pět dvouciferných střelců v čele s autorem 17 bodů Tůmou, který proměnil všech pět tříbodových střel i oba trestné hody.

Opava, která předchozí zápas prohrála o tři body, šla na Folimance od začátku za vítězstvím. V poločase vedla o 28 bodů, až pak se povedlo hráčům USK porážku zmírnit. Hostům přitom chyběl Šiřina, který dal minule 30 bodů. USK nepomohla ani stoprocentní úspěšnost při střelbě trestných hodů.

„Dobře jsme do zápasu vstoupili českou pětkou, která si hezky rozdávala balón. Soupeř měl problém se dostat do pozic a v první čtvrtině byl velmi často na trestných hodech. Z toho skórovali a v první čtvrtině to měli 9/9 a skončili na 18/18. To je moc pěkné číslo, ale naštěstí jim to nepadalo z trojky jako v Opavě,“ uvedl asistent opavského trenéra Kryštof Vlček. K výhře v Opavě si Pražané pomohli 17 trojkami, dnes ji proměnili jen sedm.

Závěrečnou část Pražané vyhráli 22:11, ale prohru už neodvrátili. „Po tři čtvrtiny kluci odvedli dobrý výkon a v té čtvrté jsme tolik fyzicky nestačili. Soupeř šel do rizika a měli jsme problém si udržet pozici. Naštěstí naší zkušeností v závěru jsme to pohlídali a připisujeme cenné vítězství,“ řekl Vlček.

Hostům se povedlo ubránit americké střelce USK Westa a Mangase, kteří dali dohromady jen 20 bodů. „Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Přijeli po porážce na vlastní palubovce a jejich zkušení hráči prostě ukázali, že si s tím umí poradit a vyhrát vlastně hned v začátku. Dobré je, že nad tím nemusíme příliš přemýšlet, protože hrajeme už zítra. Budeme více agresivní a hrát více náš styl. Dnes se hrálo podle nich a využili toho,“ uvedl kouč pražského týmu Josh King. Nejlepším střelcem zápasu byl s 18 body Američan Gumbs, čerstvá posila Opavy.