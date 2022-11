Jatka v Olomouci, rvalo se deset hráčů! Plášek: Nezažil jsem to ani v Kanadě

I takové dny jsou, kdy rána za ranou… V Olomouci by po nedělní extralize mohli vyprávět. Hanáci hostům z Hradce ve své „plecharéně“ přednášeli o produktivitě, po 40 minutách vedli jasně 4:0. Hotový zápas, řeknete si, zbývá jen dohrát. Jenže na startu třetí části se do křížku dostali útočníci Jiří Ondrušek a Radovan Pavlík a jako by upustili zápalku nad balíčkem bouchacích kuliček. Rozhodčí v poslední části vyměřili 72 trestných minut, diváci přihlíželi pěti rvačkám. Hotová bitva na moravském poli.