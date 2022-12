Tenisový svět oplakává legendu. Zemřel slavný kouč hvězd Bollettieri (†91)

„Tenis by bez Nickova vlivu nebyl tam, kde je dnes,“ uvedl na webu IMG Academy její ředitel pro tenisové záležitosti Jimmy Arias, sám jeden z Bollettieriho studentů. „Jeho tenisová akademie, v níž jsem měl tu čest vyrůstat, sloužila nejen jako odrazový můstek pro mnoho tenisových velikánů, ale stala se z ní instituce, která měla mimořádný vliv na rozvoj sportovců v mnoha odvětvích na všech úrovních.“

Bollettieriho zdravotní stav se v posledních letech zhoršoval. V listopadu jeho dcera zveřejnila na sociálních sítích jeho fotografii s textem, v němž psala, že „otec je blízko odchodu na jiné místo“. Následně některá média informovala o jeho úmrtí, což Bollettieri prostřednictvím akademie na sociálních sítích popřel.

Ještě před oficiálním potvrzením jeho smrti už Bollettierimu na sociálních sítích poděkovali někteří z jeho bývalých svěřenců. „Děkuji za tvůj čas, za tvé znalosti, moudrost, oddanost, odbornost, ochotu dělit se o znalosti a tvůj osobní zájem o mou kariéru. Byl jsi snílek a machr, průkopník našeho sportu, byl jsi jedinečný,“ napsal na instagramu bývalý německý tenista Tommy Haas, jenž se díky Bollettierimu dostal na druhé místo světového žebříčku.

Tenisový samouk, jenž se narodil v New Yorku do rodiny italských imigrantů, byl trenérem od 50. let. V roce 1978 založil akademii ve floridském Bradentonu, kterou prošly i Češky Nicole Vaidišová a Daniela Bedáňová. K Bollettieriho hvězdným svěřencům patřili také Boris Becker, Maria Šarapovová, Martina Hingisová, Anna Kurnikovová či Marcelo Ríos. V roce 2014 byl Bollettieri uveden do tenisové Síně slávy.