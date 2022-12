Němcům chyběly strategie a řád. Boxer Argentina, Brazílie neznámou

KOMENTÁŘ PHILIPPA LAHMA | Gary Lineker už nemá pravdu. Fotbal už není hrou, ve které nakonec vždy vyhraje Německo. V Kataru se to zatím daří velkým národům, jen nám ne. Stejně jako na předchozích dvou turnajích jsme předčasně vypadli. V neúspěších posledních čtyř nebo pěti let lze při tom rozeznat určitou zákonitost. Tým ztratil jistotu v defenzivě, nedokáže nikoho udržet daleko od vlastní brány. Šance si proti němu vytváří každý protivník, dokonce i Kostarika a (v jediném přípravném zápase) Omán. Hra Německa je vždy narušena.

Ve všech třech zápasech skupiny ukázal německý tým vášeň, nasazení a agresivitu. Soupeři vycítili, že proti nim na hřišti stojí kvalitní protihráči. Chyběly však strategie a řád, nikdy nebylo jasné, kdo které role se ujme. Ani realizační tým Hansiho Flicka nebyl v Kataru dobře sehraný. Jako protiklad si vezměme Argentince, kteří také prohráli s outsiderem. Saúdská Arábie skórovala dvakrát a tři góly v jejich síti nebyly uznány kvůli ofsajdu jen díky nové technologii. Štěstí a smůla jsou součástí hry. Ale i na porážce bylo vidět, že tým Lionela Scaloniho byl dominantní, protože byl dobře organizovaný. Mexiko a Polsko pak zamkl na jejich polovině, aby v příhodné chvíli vstřelil góly. Výborný boxer připravuje knockout.

To se německému týmu nepodařilo. Nedokázal kontrolovat hru. Aby to bylo možné, muselo by to vzejít z obrany a středu pole. To je zákon fotbalu. Tyto pozice – ve fotbalovém žargonu 4, 5, 6, 8 a 10 – se musí vzájemně doplňovat, rozvíjet mezi sebou automatismy. Stabilita se pak odvíjí pouze z kontinuity. Dlouho ovšem nebylo jasné, kdo bude ve středu hřiště bránit. Střed zálohy se nenašel, ačkoliv pro něj byli k dispozici správní hráči. Byl jsem si skutečně jistý, že Joshua Kimmich, Leon Goretzka a Ilkay Gündogan by se vzájemně dobře doplňovali a vytvořili silný a jednotný blok, pokud by spolu zůstali tři nebo čtyři zápasy pohromadě. Jenže se tak nestalo.

Další problém: to, kdo by se měl z našich rychlých krajních obránců podílet na hře a jak, bylo stejně málo patrné jako situace v útoku. Německo má čtyři útočníky s velmi dobrými dovednostmi, Serge Gnabryho, Jamala Musiala, Kaie Havertze a Leroye Saného, a také alternativy Thomase Müllera a Niclase Füllkruga. Na to bych se zaměřil mnohem dříve.

Ve fotbale jde o detaily na hřišti, pro útočení to například znamená: Jak proniknout do boxu, aniž bych se vzdal všeho ostatního? Jak snížím nebezpečí protiútoku, když při driblinku ztratím míč? Tým může tento problém kontroly rizik řešit pouze společně a koordinovaně. Argentinci jsou v tom silní. Němcům k tomu chybí struktura – a také k tomu, aby soupeře svou hrou dostali pod tlak, což nevyhnutelně vede ke gólům. Pro odpovědné lidi bude náročný úkol sestavit tým s výhledem na domácí evropský šampionát za rok a půl. Německo se musí znovu obrodit, aby měl Lineker opět pravdu.

Každá země má na mistrovství světa v Kataru své potíže, dokonce i favorité a bývalí mistři světa. Nejpřesvědčivější pro mě zatím byla Francie. Tým je soudržný, má fyzičku, strukturu a techniku. Obrana je stabilní, střed hřiště je uvyklý defenzivě. Útok kolem vynikajícího Kyliana Mbappého má sílu a kreativitu. Ale protože mužstvo rádo demonstruje svou převahu, zajímalo by mě, co se stane, když to nepůjde, jak má. Pak je obtížné přepnout spínač. Mbappé musí stále dokazovat, že je vyspělý natolik, aby udělal ve správnou chvíli správnou věc.

Španělsko se v Kataru drží své kultury dominace v přihrávkách. Je vždy příjemné to sledovat a menší národy jako Kostarika se proti němu jen stěží dostanou k míči. Někdy to ale Španělé přeženou. Pak si přihrávají i v pokutovém území, dokonce i brankář, ačkoliv je to vždy nejslabší fotbalista v týmu. Potom se z myšlenky stane ideologie. Kvůli tomu jsou Španělé obzvláště zranitelní, protože už ve svých řadách nemají Carlese Puyola, Sergia Ramose, Xaviho a Andrése Iniestu. Také špatně brání standardní situace.

Brazílie má vynikající individuality – v útoku, obraně, bráně. Tým už rovněž není tak závislý na Neymarovi, jako býval. Ale už je to dlouho, co hrál proti špičkovému evropskému soupeři. Nevíte, jak na něj zareagují a zda hvězdy přenesou na trávník všechny své kvality. Brazílie je po odchodu Německa ohromně nepředvídatelná.

Anglie je fyzicky silný tým, který má v sobě tvrdost Premier League a spoustu možností v ofenzivě. Tahle akumulace kvality může být výhodou. Ale převést ji do silného týmu není snadné. Phil Foden hrál až ve třetím zápase, a každý hned viděl, proč by měl být na hřišti vždy. Teprve když se pravidelně zapojují ti nejlepší, kromě Fodena i Harry Kane, tvoří to týmovou hierarchii. Další starost Anglie: defenzivní záložník se snaží rychle dostat míč na druhou polovinu. Pokud soupeř stojí hluboko, je to z hlediska výstavby hry ztráta času.

Jak tým dochází k úspěchu, dobře ilustruje Chorvatsko. Mužstvo je stále postaveno kolem sedmatřicetiletého Luky Modriče. Vždy je ve hře, dokáže působivě vytvořit rovnováhu pomocí strategických přihrávek, zbavit vlastní tým tlaku a přenést jej na soupeře. Joško Gvardiol je také jedním z nejlepších obránců turnaje. Chorvatsko zase působí přesvědčivým dojmem, ale pozor, kvůli velikosti země je omezeno ve výběru hráčů.

Jsem zvědavý, jak se všechny týmy, které se dostaly do osmifinále, vypořádají se svými nedostatky. Tohle dělá mistrovství světa tak zajímavým a vzrušujícím.