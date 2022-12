Mbappé provokoval ,,parťáka" Messiho? Tohle se v PSG líbit nebude!

Vysněné finále mnoha fotbalových příznivců. To je potencionální duel mezi reprezentanty Francie proti Argentině. Pokud by se tak stalo, nastoupili by proti sobě spoluhráči z Paris Saint-Germain a zároveň jedni z nejlepších fotbalistů světa Lionel Messi (35) a Kylian Mbappé (23). Mezi těmi dvěma by to mohlo navíc solidně jiskřit. Mbappé totiž udělal na sociální síti něco, z čehož Messiho příznivci rozhodně nemají radost.