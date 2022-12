Ronaldo vs. Messi: odcházení a naděje. Argentinec může rivalitu rozseknout

Je neděle, pár hodin po velkém třesku na katarském šampionátu. Z mapy možných vítězů zmizely mančafty z největších: Brazílie, Anglie, Nizozemsko, Portugalsko. Pojem vedle pojmu.

Je to znát, stačí dorazit na proslulý trh Souq Waqif. Vládnou Maročané namlsaní historickým postupem do semifinále. Potkáte nemálo anglických dresů, je vidět, že jejich majitelé za sebou mají složitější noc. Pomačkala je porážka Albionu i její následné rozebírání. Nebojte, v Kataru si fakt na pivo můžete zajít. Brazilec žádný, stejně tak zmizeli Portugalci.

A s nimi i božský Cristiano.

„Vyhrát mistrovství světa pro Portugalsko bylo největším a nejambicióznějším snem mé kariéry. Naštěstí jsem vyhrál mnoho mezinárodních titulů včetně mistrovství Evropy s Portugalskem. Nicméně jsem toužil pro naši zemi vyhrát světový titul, to byl můj největší cíl. Velmi tvrdě jsem za to bojoval,“ vyjádřil se CR7 v prohlášení pro média. „Nikdy jsem neotočil tvář k boji, nikdy jsem se nevzdal snu vyhrát mistrovství světa. Bohužel v sobotu se rozplynul,“ přihodil.

Po prohraném utkání rychle odkráčel do šatny. Odmítal „kondolence“ soupeřů, zrak upřený vpřed. Postupně se mu však kalil a v tunelu se rozplakal. Nebyl v Kataru zdaleka první, podobně reagovali po krachu s Chorvatskem Brazilci. Neymar budiž příkladem.

Ronaldovo odcházení je symbolické. Potvrzuje trend posledních měsíců. Nedávno se rozloučil s angažmá v Manchesteru United, které ukončil dost podivným rozhovorem, kde na zaměstnavatele, trenéry i tým naplival dračí sliny. Na mundialu nezářil, dal jednu branku z penalty, v zápasech play off nebyl v základní sestavě. S Marokem mohl v nastavení druhé půle vyrovnat, gólman Jasín Bunú však byl lepší. Jako přídavek se řešilo, že měl v plánu opustit tým, což popřel.

Trenér Fernando Santos přesto všechno čelil dotazům (určitě přijdou i výtky), zda byl dobrý nápad posadit Cristiana ve čtvrtfinále na lavici. „Jako trenér nemůžete vždycky poslechnout své srdce. Ničeho nelituji,“ reagoval sympatický i rozhodný kouč.

„Celý ten konec je smutný. Myslím, že měl v zápase být v základní sestavě. Vždyť je mu třicet sedm let, bylo jasné, že to může být poslední utkání na mistrovství světa,“ přidal se v tiskovém středisku v Dauhá Rui Farinha, reportér webu JN. „Cristiano je absolutní star. V celém světě, nejen v Evropě. Bydlím tady v hotelu, kde jsou Indové, lidé z Bangladéše a Nepálu. Vědí, kolik dal gólů, ptají se mě, kde bude hrát po novém roce,“ vyprávěl.

A vlastně tak skočil na další zásadní díl seriálu o portugalské modle. Po rozvázání kontraktu v United podle všeho zamíří do Saúdské Arábie, do klubu Al Nassr, kde dostane bombastickou výplatu 200 milionů eur za rok. „Kde skončí? Uvidíme. Opravdu to nevíme ani my Portugalci,“ usmál se Farinha.

Stoprocentní však je, že střet s Messim končí. Přitom jejich rivalita je značkou posledních patnácti let. Dva nedostižní, každý jiný, každý s obřím táborem fanoušků. „Cristiano to vždy bral prestižně, ale Lionela uznává, respektuje,“ popsal novinář.

Argentinec má nyní možnost Portugalce definitivně převálcovat. Stačí „maličkost“: vyhrát šampionát. Ve čtvrtfinále byl LM10 opět famózní. Při těžce vydřeném postupu přes Nizozemsko nahrál na gól, jeden dal a proměnil i pokutový kop v rozstřelu. K tomu stihl hádku s holandskou lavičkou, jmenovitě s trenérem Luisem van Gaalem.

„Vždycky mám velké sny. Tahle parta už dokázala vyhrát na Copa América, před světovým šampionátem jsme byli počítáni mezi nejlepší čtyři týmy. Na začátku bylo hodně lidí, kteří si přáli, abychom byli vyřazeni, ale my se nikdy nevzdali,“ vykládal. „Diego nás sleduje a tlačí dopředu. Tak chceme pokračovat.“

V semifinále se Messi a spol. potkají s Chorvatskem, Ronaldo už bude doma.