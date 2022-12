Mbappé nebyl ve hře, Francie ukázala kvalitu. Southgate skončí, tuší Podaný

Uhlídá Anglie Mbappého? Velké předzápasové téma se příliš nepotvrdilo, nebo naopak možná paradoxně rozhodlo ve prospěch Francie. Hráči Albionu v tomto ohledu uspěli.

„Mbappé nebyl tolik ve hře, Angličané skvěle hlídali náběhy a nepouštěli ho k jeho největší doméně. Francouzi ale potvrdili, že jsou obrovsky kvalitní na všech pozicích,“ glosoval výkon hvězdy i týmu expert Jakub Podaný.

Nicméně Mbappého jindy dominantní výkony a na něj upřená pozornost podle expertů ve studiu způsobuje, že čím dál tím více chytá manýry veteránů Ronalda a Messiho. A to je mu teprve 23 let. „Už není tolik ve hře a soustředí se jen na klíčové momenty, které dokáže vyřešit a dokáže vymyslet něco navíc. Na předchozím MS se mi zdál víc týmový, protože ještě neměl tak silnou pozici,“ dal Podaný najevo, kterou verzi Mbappého preferuje.

Vidět byli jiní, střelec rozhodujícího gólu Giroud a především dvakrát asistující Griezmann, který byl hosty studia vyhlášen nejlepším hráčem utkání. „O něm se tolik nemluví, ale je to velmi důležitý hráč. Ve středu pole odvádí spoustu práce, i když není produktivní,“ vyprávěl ještě v poločase redaktor Štěpán Filípek. Na turnaji zatím nedal gól, ale bilanci asistencí rozšířil na tři. Produktivitu tak rozjel v pravou chvíli.

Duel ale kromě francouzského kanonýra, jenž vstřelil rekordní 53. reprezentační gól, „rozhodl“ i kanonýr na opačné straně. Jednu penaltu sice Harry Kane proměnil (mimochodem dal také 53. gól v reprezentaci, čímž dorovnal Waynea Rooneyho), druhou však v 84. minutě neproměnil.

Na přetřes tak přišel i zákrok předcházející pokutovému kopu. „Hrozná hloupost Thea Hernandéze. Takhle tam jít neměl. Jako faulovaný hráč bych také penaltu jasně chtěl,“ vžil se do role sraženého Masona Mounta Podaný. „Na druhou stranu jako hrubé pochybení sudího bych to neviděl,“ naznačil bývalý hráč Sparty, Jablonce či Bohemians, že VAR možná zasahovat neměl. Zvlášť, když by nejspíš na centr stejně Mount nedosáhl.

Anglie už v závěru skórovat nedokázala a na postupné zlepšování výsledků na velkých akcích nenaváže. Po semifinále a čtvrtém místě na MS 2018 a finále EURO 2020, tak v Kataru končí ve čtvrtfinále.

„V Anglii to budou vnímat jako neúspěch, troufnu si tvrdit, že trenér Southgate skončí. Nevím, jestli po vlastním rozhodnutí, nebo bude odvolán. Ale kdyby zůstal, mám pocit, že by to bylo na sílu,“ uvedl Podaný.

Mohl právě Southgate, vnímaný jako konzervativní trenér, týmu pomoci dřívějším střídáním? A co výkon Harryho Kanea či Oliviera Girouda na opačné straně? I na tyto otázky přišla řeč v pozápasovém studiu, které si celé můžete pustit v přiloženém VIDEU.