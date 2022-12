Neymar zveřejnil zprávy z kabiny. Legendě je do breku: Nesnesu to

Po vyřazení ve čtvrtfinále je Neymar až neobvykle aktivní na sociálních sítích. Nejspíš nečte všechny zklamané a rozhořčené komentáře, i tak se k němu ale dostaly zprávy o nejednotě „kanárků“ v Kataru. A svým 193 milionů followerů na Instagramu dal nahlédnout do své soukromé korespondence.

„Tohle je jen pár z mnoha zpráv, které jsem si se spoluhráči vyměnil. Rozhodl jsem se vám je (bez jejich svolení) ukázat, abyste viděli, jak moc jsme chtěli a jak jsme byli jednotní,“ přiznal se útočník PSG po sdílení screenů konverzrací s Marquinhosem, Rodrygem a Thiagem Silvou.

Marquinhos nedal v loterii proti Chorvatům poslední penaltu, napálil ji jen do tyče a odšpuntoval balkánské oslavy. Neymar mu pak napsal, že je pořád jeho fanoušek. „Ahoj brácho, postupně je to lepší, už jsem měl čas se z toho trochu vzpamatovat,“ zněla odpověď. „Mrzí mě, že ta penalta byla překážkou našemu snu, ale musíme být silní. Uvidíme, co nás ještě ve fotbale čeká.“

Emotivnější byla konverzace s Thiagem Silvou. 38letý obránce Chelsea měl zřejmě poslední šanci přivézt si z mundialu zlato, ale na medailové zápasy bude koukat maximálně v televizi. „Ty, Dani Alves… Tolik jste si to zasloužili,“ psal mu Neymar. „Nesnesu to. Je to těžší, než jsem si myslel. Pořád tomu nemůžu věřit. Pokaždé, když si na to vzpomenu, chce se mi brečet,“ svěřoval se veterán.

První penaltu nedal mladík Rodrygo, u toho se výrazně zkušenější Neymar držel spíš otcovského tónu: „Bráško. Je pro mě velká čest být součást tvojí kariéry a že mě nazýváš svým idolem. Roste z tebe historický hráč pro Brazílii.“ Útočník Realu v odpovědi chtěl věřit, že bude Neymar pokračovat, aby příště vyhráli spolu. Objevily se totiž i spekulace, že to byla jeho poslední velká akce ve svítivě žlutém dresu.