Znalec Francie: S Marokem o finále? Bezprecedentní. K něčemu dojde

Jaký má ve Francii ohlas postup do semifinále mistrovství světa?

„Z pohledu Francie to byl proti Anglii první těžký zápas na mistrovství, na který se tým připravoval. Výhra je důležitá z mnoha pohledů. Rozhodlo se o budoucnosti trenéra Deschampse. Záleží na něm, ale mluví se o tom, že teď má smlouvu prodlouženou do příštího EURO. Francouzi cítí, že porazili asi nejtěžšího soupeře, který je na turnaji mohl potkat. Cesta ze semifinále proti Maroku by teď měla být snažší. Vyzdvihují také roli Mbappého.“

V čem?

„Nebyl tolik vidět, ale poutal na sebe hráče a otvíral prostor ostatním. Ukázaly se i chyby v obraně, potvrdilo se, že hráči v aktuální defenzivě na sebe nejsou tolik zvyklí. Asi nejslabší hráč podle hodnocení francouzských médií je obránce Theo Hernández. Ale převládá pozitivní dojem. Zápas vidělo