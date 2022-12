Výhra o prsa! Argentinská fanynka odhodila tričko: Hrozí jí vězení!

Byly to chvíle neskutečné euforie. Argentinští fotbalisté získali titul mistrů světa po dlouhých 36 letech, když zdolali Francii 4:3 po penaltách. Společně s nimi slavili na stadionu v Kataru tisíce jejich krajanů. Mohli jsme tak na tribunách vidět zářící úsměvy Jihoameričanů. Jedna fanynka ale předvedla víc než jen úsměv. Samou radostí si sundala triko a ukázala své vyvinuté vnady. Za spontánní gesto nyní krásce hrozí vězení!

Gonzalo Montiel proměňuje penaltu a Argentina se stává vládcem fotbalového světa! Proměněný pokutový kop pětadvacetiletého beka odstartoval lavinu euforie, která jen tak neskončí. Televizní kamery si ale všimly fanynky, která v zápalu nadšení odhodila triko a slavila polonahá.

Režisér přenosu se snažil, aby z této odvážné krasavice nebylo moc vidět, ale neuspěl. Nakonec svá prsa na kameru ukázala. Podle britského deníku Daily Mail ale byla krátce na to vyvedena ze stadionu. A tím to skončit nemusí. Za sundané tričko jí totiž hrozí vězení! Katarské úřady jsou v tomto nekompromisní. Už před začátkem turnaje varovaly návštěvníky šampionátu, že odhalování je v jejich zemi zakázáno, a to jak u žen, tak u mužů.

„Zaznamenal jsem ji. Byla velice statečná! Ale zatknou ji, pokud nebude obezřetná,“ napsal jeden z fanoušků na sociální síť. Kromě vášnivé fanynky se do půl těla svlékl také příznivec vedle ní. Není ale jisté, zda ho také vyvedli.

Výjimku na vyzývavé oblečení měla snad jen modelka Ivana Knöllová, která se stala selfie atrakcí pro tamní šejky. Jistě, půvabná Chorvatka sice nevyndala svá „dvojčata“ naplno, ale do zahaleného oděvu měly její kraťásky a upnuté triko hodně daleko.