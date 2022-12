Ledecká: Sáblíkovou nosme na rukou. Líbí se mi, jak mi fandil Pastrňák

Jak moc vás těší, že jste se stala Sportovcem roku podle sportovců v anketě Sport Magazínu?

„Tohle je pro mě ta největší čest… Moc si toho vážím.“

Je to něco jiného, než když vás zvolí novináři?

„No, to je jiná disciplína.“ (smích)

Vy jste dala na první místo rychlobruslařskou vládkyni Martinu Sáblíkovou . Proč zrovna ji?

„Fascinuje mě její vůle a taky výkonnostní stálost. Vážím si Martiny nejen za to, jaký je sportovec, ale i za to, jaký je člověk.“

Hned na druhém místě máte oštěpařku Barboru Špotákovou . Co na ní nejvíc obdivujete?

„Líbí se mi, s jakou radostí soutěží. I to, jakým způsobem reprezentuje Českou republiku.“

Jak přesně to myslíte?

„Tak, že díky Báře a vlastně ,malému sportu‘ o nás ví celý svět. Hod oštěpem u nás není zdaleka tak populární jako třeba fotbal, ale nakonec je to Bára, která nám všem, nejenom fanouškům atletiky, zvedala každým svým hodem národní sebevědomí! To mě fascinuje i u Martiny (Sáblíkové). Co dokázala s tréninky na rybníku, mimo veškerý ten systém… Takové sportovce bychom měli nosit na rukou.“

Třetí je David Pastrňák . Jak se vám líbí jeho góly?

„Mně se líbí David! (smích) A pak se mi taky líbilo, jak mi fandil v reklamě na Tipsport. (smích) Navíc mám ráda hokej a David ho svojí hrou cpe pořád dopředu. To nejsou jenom góly. Mimochodem, je to náš další národní poklad.“

Jak se vám líbí jeho pověstné obleky?

„Ty mu závidím! Musím zjistit, u koho šije!“

A nebude Jaromír Jágr naštvaný, že je až za ním?

„Bude, ale musí buď změnit šatník, nebo máknout na ledě. (smích) Jen mezi námi, Jarda dobře ví, že v mém srdci je navždy jednička.“

Jste ráda, že v sezoně už naskočil zpátky do akce?

„No jasně. Dopředu jsem říkala, že bych si vsadila, že bude ještě hrát.“

Ve vašem pořadí je hodně hokejistů. Pomáhal s pořadím i děda, někdejší skvělý útočník Jan Klapáč, mistr světa z roku 1972?

„Kdepak, tohle je moje pořadí… Ale jsem zvědavá, co na to bude říkat.“

Proč jste nehlasovala sama pro sebe?

„Co? Děláte si legraci, ne? To by nebylo fér, přece! Možná by to nebylo proti pravidlům, ale to přece nejde.“

Když už jsme u jiných sportů, sledujete mistrovství světa ve fotbalu?

„Viděla jsem jenom rozcvičku Senegalu. A ta mě teda nadchla!“

Kdo je váš nejoblíbenější fotbalista?

„ Messi .“

Aktuálně se věnujete psaní diplomové práce. Jak vás to baví?

„Baví. Moc… Ale radši bych brázdila svahy!“

Jak to vypadá s vaší rekonvalescencí? Běží podle plánu?

„Ano. Už mám vyndané stehy - a že jich tentokrát bylo - a čekám na kontrolní rentgen, který je naplánovaný na 20. prosince. Štědrovečerní večeři už budu jíst oběma rukama.“ (smích)

Máte nervy v televizi sledovat závody Světového poháru? Nebo radši nekoukáte, když nemůžete závodit?

„Já vždycky koukám jenom na kluky. I teď jsem fandila, když jeli. Já se u toho senzačně bavím a hodně hlasitě je povzbuzuju!“