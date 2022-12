Stevens likvidoval hvězdy i mladíky. Otřes mozku? Tvoje chyba, hlava dole!

K jeho kariéře patřily otřesy mozku, bylo jich hodně. Dost se řeší, jestli se kvůli temnému zranění vrátí k hokeji ještě Jakub Voráček. Ale on se pohyboval víc na druhém břehu. Scott Stevens: extrémně tvrdý hráč, a když začalo play off, slovo tvrdý mocníte na druhou. „Dnes by dostal doživotí,“ trefně glosoval jeho zákroky bývalý spoluhráč Bernie Nichols. Likvidoval hvězdy, neznámé borce i kluky na začátku kariéry. Třikrát vyhrál Stanley Cup, kariéru skončil v roce 2005. Kvůli otřesu mozku.

Když vyrůstal, oblíbil si Scott Stevens nedávno zesnulého švédského tvrďáka Börjeho Salminga. Třikrát vyhrál Stanley Cup s New Jeresey, platí asi za nejkvalitnějšího obránce NHL, který nikdy nedostal cenu pro nejlepšího beka ligy. Ale patří do Síně slávy, liga sama ho přidala na seznam nejvýraznějších hráčů své stoleté historie a teď ho server The Athletic vyhlásil jako 49. nejlepšího hráče moderní éry. Dnešní optikou byste zahlásili, že je to hokejový vrah. Obránce podobného ražení by v lize nevydržel ani sezonu.

Scott Stevens v NHL Kluby: Washington (1982-1990), St. Louis (1990-1991), New Jersey (1991-2004)

Zápasy: 1 635 (3. mezi obránci)

Góly: 196 (25.)

Asistence: 712 (11.)

Body: 908 (12.)

Trestné minuty: 2 785 (4.)

Trofeje: 3x Stanley Cup (1995, 2000 a 2003), nejlepší hráč play off (2000), Kanadský pohár (1992)

Doba se změnila.

Zajímavé je, že The Athletic v rámci svého seriálu oslovil poměrně dost hráčů, které přejel parní válec Stevens. Čekáte, že mu nemohou přijít na jméno? Kdepak. Nesetkal se zpětně s žádnou extrémní záští. Dvacet let zpátky hokej vypadal jinak, rychlost nepatřila mezi zásadní atributy. V NHL nastupovali těžší, tvrdší a větší hráči, ale pomalejší. K hokeji patřilo i riziko, že po zápase můžete jídlo přijímat dva týdny brčkem. Museli jste s něčím podobným počítat.

Otřesy mozku se neřešily. Bolí tě hlava?

Aha, až to půjde, hraješ, ne?

Kdyby to náhodou nešlo, smůla. Součást práce. A vy, všichni ostatní, dávejte