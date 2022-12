Česká dvacítka před MS: žádný cíl i nemoc, Kulich už hrál. Na úvod favorit

Do středeční přípravy s Lotyšskem (5:2) naskočila česká dvacítka v jiné sestavě, než bylo původně v plánu. Tým zasáhla nemoc, chybělo několik opor, ještě nenastoupili ani předpokládaní lídři Jiří Kulich a David Jiříček. V noci na pátek čekala juniorské reprezentanty další prověrka proti Švýcarsku (2:4) , nastoupil už aspoň Kulich a dal gól. Než na Štěpána zahájí v kanadském Halifaxu světový šampionát úvodní partií proti domácím favoritům, mělo už by být zase všechno, jak má. Češi však rozhodně nejdou do turnaje jak na popravu, nýbrž s nadějí, že třeba ukončí 18 let dlouhé čekání na medaili.

Juniorské mistrovství světa se taky vrací do běžného režimu. I předchozí turnaj se původně konal v tradičním termínu na přelomu roku. Jenže kvůli další vlně covidu byl předčasně ukončen a anulován. A v létě se pak hrálo znovu. Po půlroce se šampionát vrací na scénu v obvyklém povánočním čase.

Trenér Radim Rulík má v kádru zástup pamětníků srpnového klání. Češi v něm skončili čtvrtí poté, co ve čtvrtfinále senzačně porazili Američany (4:2). „Může to být výhoda i nevýhoda, záleží, jak k tomu kluci přistoupí,“ krotil očekávání kouč.

Dvacítkami prošel v juniorském věku snad každý, kdo v hokeji později udělal díru do světa. Mistrovství světa do 20 let, to je každoroční výlet do hokejové budoucnosti, hvězdné války špičkových talentů. Někdo zapadne, o mnohých ale určitě ještě hodně uslyšíme. Stačí si projít aktuální složení kanadského souboru písní a tanců. Mladíky vybranými v prvním či druhém kole draftu NHL se to v kádru prvního soupeře českého výběru doslova hemží.

Coby kapitán povede javorové listy celková čtyřka letošního draftu Shane Wright, který už nastoupil v NHL k osmi zápasům za Seattle. Connor Bedard je považován za generační talent a do příštího odvodu talentů půjde jako největší favorit. Zlato má z osmnáctek i dvacítek, už během původního, později zrušeného šampionátu loni v prosinci dal Rakousku čtyři góly a v 16 letech se stal nejmladším hráčem, který v turnaji nasypal čistý hattrick. Tři branky v zápase nastřílel v tomhle věku do té doby jen Wayne Gretzky – už v roce 1977.

V přípravě javorové listy rozprášily Švýcarsko 6:0 a Slovensko 6:1, přičemž jediný obdržený gól byl ještě k tomu vlastní. „Ve druhém zápase jsme hráli líp než v prvním a v některých oblastech se zlepšili. Když se sejdete na takových akcích, snažíte se přizpůsobit novému systému, sladit se s různými hráči. Ale myslím, že se v každém utkání budeme zlepšovat,“ řekl kapitán Wright, který proti Slovensku nahrával na dvě přesilovkové trefy.

Přetlak v sestavě a problémy

Problémy rozdmýchali před vypuknutím turnaje spíš hráči, kteří se v přetlaku do sestavy nevtěsnali. Jako Zachary Bolduc, sedmnáctka draftu 2021, který ukřivděně poukázal na to, že v nominaci chybí, protože je frankofonní Kanaďan. Každopádně i bez něj čeká české mladíky v úvodním duelu proti obhájcům titulu mistrů světa asi pěkný tajfun.

Trenér Rulík tentokrát neučinil žádná prohlášení o cílech a ambicích týmu. Předchozí turnaj, v němž to Češi dotáhli až do souboje o bronz, se konal v neobvyklé fázi roku, hokejisté přijeli nerozehraní. Tentokrát proběhne uprostřed sezony. Už v tom bude jiný. Český tým čeká ve skupině kromě Kanady ještě Rakousko, Švédsko a Německo. Obzvlášť na juniorském mistrovství světa je možné všechno, nikoho není radno se bát ani ho podceňovat. I síla celků jako Německo je jinde než před lety.

Česká sestava není tak nabitá jako kanadská a nejvyšší kvalitu nečerpá z domácích soutěží jako Švédové. Převládají hráči působící v zámořských juniorkách. Ale nejvíc vyčnívají obě posily z farem NHL Kulich a Jiříček, který by měl dorazit na Štědrý den, nebo Eduard Šalé, jenž hraje extraligu za Brno a v příštím roce může být v draftu NHL hodně vysoko.

Důležitá však bude hlavně týmovost, obětavost, disciplína a přiměřená dávka sebevědomí, v téhle kategorii obzvlášť křehkého a zranitelného. I na tohle poukazoval Radim Rulík. „Drobnosti rozhodují a klíčové je, jak to hráči mají nastavené v hlavě. Pokud si budou myslet, že něco půjde, aniž by tomu šli naproti a nadoraz, konkurence je dnes tak obrovská, že pak mužstvo může prohrát s kýmkoliv.“

Anebo taky vyhrát, že? Za tři dny, 26. prosince se poprvé rozhrne záclona a 5. ledna, až turnaj vyvrcholí, budeme zase moudřejší.