Vémolovi šlo o život, duel roku se odkládá. Novotný prozradil, co dál...

Měla to být hlavní bitva letošního roku na tuzemské MMA scéně, ale odveta Patrik Kincl vs. Karlos Vémola se v nabité O2 areně den před koncem roku odkládá. Český Terminátor totiž leží v nemocnici, a jak prozradil deníku Sport a webu iSport.cz, prožil si možná nejtěžší chvíle života. „Když za mnou přišel pan profesor Kolář minulé úterý, řekl, že tady se mnou zůstane celý večer. Že by to devět lidí z deseti nedalo...“ naznačil Vémola.

Zdravotní stav Karlose Vémoly v posledních dnech byl mnohem vážnější, než se lidé mohli domnívat. Do nemocnice v Motole byl odvezen ve velmi špatném stavu a doktoři doslova bojovali o jeho život. Projevily se u něj vysoké horečky a další komplikace vše nasvědčuje tomu, že prodělal těžkou bakteriální infekci.

„Ve středu jsem na tom byl špatně a pamatuju si, že poprvé v životě se mi stalo, že jsem nad zápasem vůbec nepřemýšlel. Protože jsem byl v takových bolestech a bylo mi tak zle, že jsem pořád říkal doktorovi, že má můj kluk zítra narozeniny. A jediný, co jsem měl v hlavě, byly jeho narozeniny. Takže jsem rozhodně neřešil nějaký zápas,“ přiznává Vémola z nemocničního lůžka.

„Když za mnou přišel pan profesor Kolář minulé úterý, řekl, že tady se mnou zůstane celý večer. Že by to devět lidí z deseti nedalo... Prý mám tuhej kořínek a chtěl jsem tu být. A když vám pak dá do hlavy takovou informaci, myslím, že to všechno ostatní je úplně jedno. Takže nad tím zápasem v prosinci jsem určitě nepřemýšlel a ani nepřemýšlím. Teď chci udělal všechno, abych se vrátil v pořádku domů. A zápasil, co nejdřív, to je celý.“

Promotér Novotný: Pro nás je to neštěstí jako pro fanoušky

Vémolův zápas s Patrikem Kinclem, k němuž mělo dojít 30. prosince v pražské O2 areně se samozřejmě odkládá. Nicméně šampion střední divize Patrik Kincl přesto do zápasu nastoupí, říká exkluzivně pro deník Sport a web iSport.cz Ondřej Novotný, promotér organizace Oktagon MMA.

„Soupeř ještě známý není. Není to ani tak komplikace, ale všichni jsme se na ten zápas těšili a teď se odsouvá. To je sport. Občas jedete na fotbalový zápas na nějakého oblíbence, a ten pak nehraje, protože je zraněný a tak dál. To všechno se může stát,“ konstatuje Novotný. „Ale myslím, že ten turnaj bude mít spoustu dalších skvělých momentů včetně Patrikova titulového zápasu. Karlos tam nebude, to je blbé, ale zdraví máme každý jenom jedno.“

Promotér také prozradil, co tato situace znamená pro organizaci Oktagon. „Musíme všechno předělat a natočili jsme strašnou spoustu materiálu, utratili obrovské peníze za věci, které se ani nezveřejnily a už se nedají použít. Takže pro nás je to stejným dílem neštěstí jako pro některé fanoušky, ale člověk se na to musí dívat z pozitivní stránky. Ten příběh se zase nějak zamotá, prodlouží, uvidíme, jak to dopadne. Dostane to nějaký nový, jiný drive. Ale za mě se ten zápas určitě stane,“ dodává Novotný.