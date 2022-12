10+1 Pelého výroků: zbabělá penalta, milovníci peněz i vyznání soupeři

Brazilská legenda Pelé daleko přerostla hranice fotbalu. A jak už to u legend bývá, některé její výroky se staly inspirací pro následovníky. I když mezi nejlepšími Pelého hláškami nenajdete jen motivační hesla. Brazilec si uměl do jiných i rýpnout. A překvapí i to, koho on sám považoval, za toho největšího fotbalistu všech dob.

„Současné fotbalové hvězdy rád škádlím. Říkám jim, že nemilují svůj tým, že nemilují fotbal, ale milují peníze. Proč to říkám? Protože když přijdou například do Arsenalu, řeknou vám, že milují tenhle klub. Pak ale přestoupí do Realu Madrid a najednou milují Bílý balet. Jenže pravda je taková, že oni milují toho, kdo jim platí peníze. A to je pro fotbal nebezpečné."

„Úspěch není náhoda. Je to tvrdá práce, vytrvalost, učení, studium, odříkání a především láska k tomu, co děláte nebo se učíte dělat."

„Děti často touží být velkými hvězdami. Nejen fotbalisty, ale i zpěváky, herci, prezidenty. Ale upřímně - to jestli se vám to podaří, není v životě to nejdůležitější. Člověk by měl chtít být především krásný člověk pro druhé. To je na prvním místě."