Fotbaloví velikáni na odpočinku: závislosti, rakovina i pád z okna

Pelé je další z obrovských osobností fotbalové historie, po které se truchlí. Proto se sever iSport.cz rozhodl připomenout si v těchto časech i ostatní velikány, u nichž opravdu je na co vzpomínat, a jejichž jména nikdy nezaniknou. Jsou mezi nimi hrdinové neporazitelného Maďarska, spolutvůrce totálního fotbalu i poklad Československa.

SÁNDOR KOCSIS Maďarsko, útočník

Nejvýznamnější působení: Ferencváros, Honvéd, Barcelona

Úmrtí: 22. července 1979 v Barceloně, 49 let

Příčina: pád z okna Patřil k nejvýraznějším postavám neporazitelného maďarského výběru, kterému k naprosté dokonalosti chyběla jen jedna věc – výhra na mistrovství světa. Bolestnou prohru jim v roce 1954 ve finále uštědřili Němci, Sándor Kocsis se ale stal na tomto šampionátu s jedenácti góly nejlepším střelcem, pověstná byla hlavně jeho schopnost skórovat hlavou. Kvůli režimu v Maďarsku emigroval a později se i na žádost Ladislava Kubaly stal hráčem Barcelony, s níž vyhrál dva španělské tituly. Po kariéře ve městě založil se ženou kavárnu Zlatá hlava, zlomila ho ale leukémie a rakovina. Zemřel v 49 letech na následky pádu z okna čtvrtého patra barcelonské nemocnice. Kvůli hlubokým depresím se spekuluje, že šlo o sebevraždu, ačkoliv příčina nebyla nikdy zjištěna. Sándor Kocsis • Foto profimedia.cz

GEORGE BEST Severní Irsko, útočník

Nejvýznamnější působení: Manchester United

Úmrtí: 25. listopadu 2005 v Londýně, 59 let

Příčina: plicní infekce a celkové selhání organismu Jeho skon byl nesmírně krutý, na svou žádost dokonce nechal bulvární deník News of the World zveřejnit svou fotografii z nemocnice se ztrápenou tváří, pokročilou žloutenkou a se vzkazem světu: Nezemři jako já. Celkové selhání organismu způsobilo silné pití, ke kterému inklinoval už za svých slavných fotbalových časů v Manchesteru United. Stal se jednou z prvních ikon sportu, o které se vědělo, jak se oddává divokým večírkům. V roce 1968 získal Zlatý míč, s United dvakrát vyhrál anglický titul a jednou i Pohár mistrů, ve finále proti Benfice se zapsal mezi střelce. V roce 1968 vyhrál George Best Zlatý míč. Byl nositelem slavného čísla 7 a patří mezi nejlepší fotbalisty historie • Foto Profimedia.cz

FERENC PUSKÁS Maďarsko, útočník

Nejvýznamnější působení: Honvéd, Real Madrid

Úmrtí: 17. listopadu 2008 v Budapešti, 79 let

Příčina: horečka a zápal plic Kolega Sándora Kocsise z výjimečné maďarské reprezentace. Stal se legendou Realu Madrid, s nímž vyhrál pětkrát ligu a třikrát Pohár mistrů. Nezapomenutelné bylo především jeho představení ve finále v roce 1960, kdy při výhře nad Eintrachtem Frankfurt vstřelil čtyři góly a kolega Alfredo Di Stéfano tři. Tuto soutěž navíc vyhrál i jako trenér Panathinaikosu v roce 1971. FIFA po něm na jeho počest pojmenovala anketu o nejhezčí gól roku. Na sklonku života trpěl Alzheimerovou chorobou, příčinou úmrtí byl nakonec silný zápal plic.

EUSÉBIO Portugalsko, útočník

Nejvýznamnější působení: Benfica

Úmrtí: 5. ledna 2014 v Lisabonu, 71 let

Příčina: selhání srdce Portugalsko v té době na reprezentační úrovni téměř neexistovalo, na všech významných šampionátech chybělo, až na jeden. V roce 1966 dotlačil Eusébio svůj tým až k bronzu, byl s devíti góly nejlepším střelcem světového šampionátu. Vítěz Zlatého míče a nepřekonatelná persona Benfiky, s níž získal jedenáct ligových titulů a v roce 1962 s ní vyhrál i Pohár mistrů. Během svého života byl blízkým přítelem Josefa Masopusta, za nímž přijel do Prahy na jeho osmdesátiny. Zemřel v domácím léčení na selhání srdce. V 71 letech dnes zemřel legendární portugalský fotbalista Eusébio, držitel Zlatého míče z roku 1965 a bronzový medailista z mistrovství světa v roce 1966. Příčinou úmrtí byla podle Benficy Lisabon, za kterou hrál patnáct sezon, srdeční zástava.Slavný fotbalista se v poslední době potýkal se zdravotními problémy. Během návštěvy předloňského mistrovství Evropy v Polsku prodělal mozkovou příhodu. • Foto EPA

ALFREDO DI STÉFANO Argentina/Španělsko, útočník

Nejvýznamnější působení: Millonarios, Real Madrid

Úmrtí: 7. července 2014 v Madridu, 88 let

Příčina: infarkt Narodil se v Argentině, kde začal svou kariéru na klubové i reprezentační úrovni, hrával po své emigraci i za Kolumbii. Největší slávy se ale dočkal po přestupu do Realu Madrid, kde strávil jedenáct let. Dva Zlaté míče, osm titulů, pět triumfů v Poháru mistrů. Úspěšně pak jako kouč působil ve Valencii, s níž taky vyhrál španělskou ligu a Pohár vítězů pohárů. K jeho úspěchům patří jistě i to, že vychoval svých šest dětí. Ve stáří se o něho pokoušel infarkt, první přežil, druhý v létě 2014 už bohužel ne. Legendární argentinsko-španělský fotbalista Alfredo di Stéfano na snímku z roku 2010 • Foto EPA

JOSEF MASOPUST Československo, záložník

Nejvýznamnější působení: Dukla

Úmrtí: 29. června 2015 v Praze, 84 let

Příčina: Parkinsonova choroba, nemoc I Československo mělo svou legendu, kterou uctíval a miloval svět. Dokonce těsně před jeho smrtí navštívil Josefa Masopusta v jeho dejvickém bytě Michel Platini. Taky se traduje historka, že když ho sanitka převážela z nemocnice do domácího léčení, vzala to cestou schválně přes Julisku tak, aby si velikán mohl naposledy prohlédnout stadion, kde válel, a kde mu před branou stojí socha. Vyhrál Zlatý míč, reprezentaci dotlačil ke stříbru na mistrovství světa v Chile, s Duklou získal sedm titulů a vedl s ní nádherné bitvy v evropských pohárech. Později jako trenér uchvátil titulem se Zbrojovkou Brno. Josef Masopust (vpravo) přebírá Zlatý míč za rok 1962 • Foto Profimedia.cz

JOHAN CRUIJFF Nizozemsko, záložník

Nejvýznamnější působení: Ajax, Barcelona

Úmrtí: 24. března 2016 v Barceloně, 68 let

Příčina: rakovina plic Jeho nejbližší ho znají neustále s cigaretou v puse, ale s těmi seknul, když kvůli nemoci v devadesátých letech prodělal operaci, začal místo toho cucat lízátka a dokonce se pak zúčastnil reklamní kampaně proti kouření, to se mu ostatně stalo osudným… Ale teď k jeho úspěchům a vůbec významu pro světový fotbal. Nizozemskou reprezentaci povýšil v sedmdesátých letech mezi nejlepší výběry světa, dvakrát byli Holanďané ve finále světového šampionátu, dvakrát bohužel neuspěli. Nizozemských titulů získal celkem devět, jeden s Feyenoordem a osm s Ajaxem, třikrát vyhrál Pohár mistrů, třikrát dostal Zlatý míč. Uspěl i v Barceloně jako hráč a ve svých osudových klubech zářil později i jako kouč. Podílel se na vývojových a výchovných metodách, které pomohly utvářet moderní obraz hry, nejvýznamnější je jeho pomoc při převratu jménem totální fotbal. Dodnes je právě kvůli svému odkazu považován za jednu z nejvýznamnějších osobností fotbalových dějin. Fotbalová hvězda Johan Cruijff • Foto Profimedia.cz

RAYMOND KOPA Francie, záložník

Nejvýznamnější působení: Remeš, Real Madrid

Úmrtí: 3. března 2017 v Angers, 85 let

Příčina: na žádost rodiny nikdy nezveřejněna První opravdová hvězda francouzského fotbalu, nejen pro jeho malý vzrůst se mu říkalo Napoleon fotbalu. V roce 1958 získal Zlatý míč poté, co reprezentaci dovedl na mistrovství světa k bronzu, už tehdy byl významnou postavou Remeše, s níž si došel celkem pro čtyři domácí tituly. Pamětníci na něj vzpomínají jako na nesmírně kritického a tvrdého spoluhráče, který nešel pro ostrá slova daleko. „Ale my to přijímali, protože to šlo od něj,“ vážili si ho. V Realu Madrid vyhrál dvakrát španělskou ligu a třikrát po boku Di Stéfana nebo Genta slavil triumf v Poháru mistrů. Francouzský fotbalista Raymond Kopa v akci v roce 1956 • Foto Profimedia.cz

DIEGO MARADONA Argentina, záložník

Nejvýznamnější působení: Boca Juniors, Barcelona, Neapol

Úmrtí: 25. listopadu 2020 v Tigre, 60 let

Příčina: infarkt Svět se ten den úplně zarazil, jako by se stalo něco, co nešlo přijmout. Zemřel božský Diego… Miláček Argentiny, pro niž vyhrál mistrovství světa 1986 a dal na něm nespravedlivý a pak i nejkrásnější gól, došel svému konci na infarkt po opravdu bujarém životě, v němž ho pronásledovala silná závislost na drogách. Neapol přeměnil z italské Popelky v jeden z nejlepších evropských týmů, dvakrát ji dovedl k titulu a jednou k vítězství v Poháru UEFA. Ještě víc než fotbalové úspěchy na něm „jeho“ lid oceňoval sounáležitost s chudými vrstvami i proto, že z nich sám pocházel. Kritizoval například katolickou církev, že své bohatství nevyužívá ve prospěch potřebných, často taky vzpomínal mrtvé argentinské vojáky ve válce o Falklandy. Božský Diego Maradona byl jedním z nejlepších fotbalistů všech dob. • Foto ara

PAOLO ROSSI Itálie, útočník

Nejvýznamnější působení: Juventus, Vicenza, AC Milán

Úmrtí: 9. prosince 2020 v Sieně, 64 let

Příčina: rakovina plic Itálie měla mnoho legend, ale tahle snad mezi všemi vyniká. Třeba za to, že Itálii po 48 letech čekání dovedl v roce 1982 k titulu mistrů světa, dostal Zlatý míč. Byl obávaným střelcem Juventusu, s nímž vybojoval celkem šest trofejí, válel i ve Vicenze nebo krátce v AC Milán. Nevyhnul se mu skandál, kvůli němuž musel na dva roky přerušit kariéru a přišel kvůli tomu třeba i o EURO 1980, když se měl ještě coby hráč Perugie podílet na ovlivňování zápasů, případ byl znám pod přezdívkou Totonero. Svou vinu vždy popíral. Zemřel na rakovinu plic, jeho pohřbu se zúčastnilo tisíce Italů, zároveň ale skupina zlodějů využila příležitosti a vykradla mu ten den jeho dům v Bucině. Paolo Rossi pózuje s dresem AC Milán • Foto profimedia.cz

GERD MÜLLER Německo, útočník

Nejvýznamnější působení: Bayern

Úmrtí: 15. srpna 2021 ve Wolfratshausenu, 75 let

Příčina: Alzheimerova choroba Kdybyste ho i v dobách jeho největší slávy potkali na ulici, řekli byste si, co je to za zavalitého chlapíka. Ale když zabral, lítaly od něj trsy trávy, jaké zrychlení měl. Dokonce i Franz Beckenbauer občas vzpomínal, jak nebyl schopen Gerda Müllera bránit na trénincích. Je autorem několika střeleckých rekordů, stal se mistrem Evropy, mistrem světa, čtyřnásobným ligovým šampionem, trojnásobným vítězem Poháru mistrů, držitelem Zlatého míče… Po kariéře upadl do podobných problémů, jaké si přivodil třeba George Best, tedy do těžkého alkoholismu, z něho se ale i za pomoci drahých kamarádů z Bayernu dokázal vyléčit. Zlomila ho až Alzheimerova choroba. Legendární kanonýr Gerd Müller zemřel • Foto Twitter