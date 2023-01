Vlhová se těší do Špindlu na fanoušky. Shiffrinová? Někdy je to demotivující

V posledním slalomu ve Flachau se jí podařilo porazit suverénku této sezony Mikaelu Shiffrinovou. I to dodalo Petře Vlhové další motivaci a také důvod těšit se na příští slalomy, které se pojedou na konci ledna ve Špindlerově Mlýně. Na ten má skvělé vzpomínky z roku 2019, kdy tam ve Světovém poháru vyhrála obří slalom a ve slalomu byla třetí. Na co ale vzpomíná nejvíc, byla ohlušující atmosféra, kterou vytvořili „její“ slovenští fanoušci. Jak vnímá současnost a někdy marné souboje s Američankou?

Při posledním SP ve Špindlerově Mlýně jste dosáhla skvělých výsledků. Co se vám z něj vybaví nejvíc?

„Vzpomínky na něj jsou celkově velmi příjemné. Cítila jsem se tam jako doma a měla jsem i to štěstí, nebo dobrou formu, že jsem dokázala vyhrát v obřím slalomu. Takže na to mám jen ty nejlepší vzpomínky a už se nemůžu dočkat.“

I ve Flachau jste měla obrovskou podporu fanoušků. Bude to ve Špindlerově Mlýně ještě větší?

„Fanoušků, myslím, bude ve Špindlu o dost víc. Je to Slovensku blízko, takže věřím, že bude i dobrá atmosféra.“

Vnímáte fanoušky i během jízdy?

„Třeba teď ve Flachau jsem je vnímala. Flachau je totiž specifické, je tam vidět od startu až do cíle. Takže i díky tomu jsem je vnímala. Jinak spíš až když přijedu do cíle, během trati je v podstatě neslyším.“

Do Špindlerova Mlýna se chystá řada autobusů. Máte o tom nějaké zprávy a těšíte se na tyto závody?

„Vím jen o svých nejbližších, že se tam všichni chystají, takže z toho usuzuji, že přijedou i ostatní. Ale z posledního závodu, který se tam jel, vím, že tam bylo strašně moc lidí ze Slovenska, atmosféra byla super. Vidím i teď, že lidé za mnou jezdí všude a vidím, kolik jich je, takže myslím, že Špindl si nenechají ujít a vytvoří tam skvělou atmosféru.“

Závodila jste tam už i dřív, když jste byla juniorka. Jak na toto období vzpomínáte?

„Ano, jezdila jsem tam, když jsem byla mladší. Nějaké závody jsem tam jela, tak uvidíme, jaké to teď bude.“

Na SP v Česku se měly původně jet slalom a obří slalom, nyní došlo ke změně a pojedou se dva slalomy. Vnímáte tyto změny i vy závodnice?

„Vnímám to tak, že se dozvím, že to změnili. Ale hlouběji se nad tím nezamýšlím, že bych se trápila, že se měl jet obří slalom a pojedou se jen slalomy. Mně je v podstatě jedno, jaké závody tam budou, důležité je, že budou.“

Jaká pro vás je zatím tato sezona? Jak náročné bylo po dvou ročnících, kdy jste vyhrála SP a olympijské hry, najít zase drajv, chuť do sezony?

„Po olympiádě to bylo těžší s motivací, protože jsem se dostala do bodu, kdy jsem vyhrála všechno. Olympiáda byla takový poslední sen a cíl, takže myslím, že bylo normální, že jsem motivaci neměla a musela jsem ji najít. Takže ano, začátek sezony byl těžší, ale teď se zase cítím dobře, motivaci stále mám. Nebo takto, opět jsem ji získala.“

Sledujete špatnou situaci se sněhem po celé Evropě a věříte, že ve Špindlerově Mlýně se pojede?

„Samozřejmě to sleduju, protože lyžuju a vnímám, co je kolem mě. Asi každý momentálně vnímá, že zima není zima, že je teplo a není moc sněhu. Vnímám to i na závodech, kde jsme teď naposledy měli jeden kopec, ale to bylo všechno, kde jsme viděli sníh. Takže věřím, že ve Špindlu se závody uskuteční, bude dostatek sněhu a že to současné podmínky nepřekazí.“

Když se ještě vrátíme k motivaci. Kde jste ji tedy našla a co pro vás znamenalo vítězství ve Flachau?

„Mám štěstí, že mám kolem sebe skvělé lidi, kteří byli se mnou i v těžší době. Věděla jsem, že motivace přijde a dělali jsme pro to to nejlepší, co jsme uměli. Věděla jsem, že lyžování mě stále baví a motivace jen musela přijít. Přišla a jsem za to vděčná. Ve Flachau jsem konečně vyhrála. Vím, že ta cesta byla dlouhá a vím, čím vším jsem si prošla od posledního vítězství do toho to. Takže o to byly emoce větší.“

Co říkáte na možnost, že Mikaela Shiffrinová překoná rekord v počtu vítězství?

„Myslím, že je to jen otázka času. Pro sport je to jen dobře, že se rekordy překonávají. Jezdí dobře, vyhrává a myslím, že v budoucnu budeme vzpomínat na to, že jsem mohla s ní závodit a i ji porážet.“

Jak vnímáte to, že co do počtu vítězství bojujete s nejlepší lyžařkou historie? Je to k naštvání, že máte tak kvalitní soupeřku, nebo je to motivace na sobě ještě víc makat a o to víc pak chutnají vítězství, když ji porazíte?

„Ano, pro mě je čest s ní závodit. Někdy je to těžší být s někým, kdo pořád vyhrává, i když děláte všechno pro to, abyste ho porazili, a stále vám to nevychází. Někdy je to trochu demotivující, ale i proto mě velmi potěšilo Flachau, že jsem ji dokázala porazit a dovedla jsem vyhrát. Protože to svědčí o tom, že jsem opravdu silná. Momentálně porazit Mikaelu je totiž skutečně těžké. Takže jsem ráda, že jsem dokázala sama sobě, že ji dokážu porazit.“

Je kromě fanoušků něco, na co se těšíte do Špindlerova Mlýna, třeba samotný svah, prostředí?

„Na kopci, kde je SP, jsem zase tak často nejezdila. Takže se tam těším opravdu hlavně z toho pohledu, že tam přijedou fanoušci ze Slovenska. Samozřejmě když tam byl SP, tak se mi tam dařilo, takže to vypadá, že kopec mi vyhovuje.“

Jak byste pozvala fanoušky do „Špindlu“?

„Myslím, že je to skvělý zážitek vidět nás závodit. Doufám, že se mi tam bude dařit a že zažiju úžasnou atmosféru. Čím víc lidí přijde, o to lepší bude atmosféra a tím víc si to užijí i oni. Myslím, že každý, koho zajímá sport a baví ho lyžování, by měl přijít a užít si to s námi.“