Výhra č. 82! Shiffrinová v slzách slavila vyrovnání ženského rekordu

Takové emoce v cíli se u ní jen tak nevidí. Mikaela Shiffrinová v nedělním obřím slalomu v Kranjské Goře projela cílem a po pohledu na výsledkovou tabuli si mohutně zařvala. Poté si ještě na lyžích dřepla, schoulila se do klubíčka a schovala hlavu. Takovou sílu mělo pro suverénní Američanku vítězství číslo 82 ve Světovém poháru. Vítězství, kterým dorovnala krajanku Lindsey Vonnovou a stala se spolu s ní nejlepší lyžařkou světa. Už v úterý se v žebříčku může osamostatnit.

Lyžování v jejím podání vypadá tak jednoduše a tak krásně. Sama Mikaela Shiffrinová po nedělní rekordní výhře ve Světovém poháru prohlásila, že šlo snad o nejlepší obří slalom její dosavadní kariéry.

„Doufám, že ještě některý den budu lyžovat tak jako teď, protože to byla možná nejlepší věc, jakou jsem kdy v obřím slalomu předvedla.“

O velkou věc rozhodně šlo. Američanka ve svých 27 letech dorovnala v počtu výher v SP krajanku Lindsey Vonnovou a spolu s ní je nyní i podle statistik nejlepší lyžařkou planety. Aby se stala absolutní rekordmankou, tedy aby překonala maximum Ingemara Stenmarka, potřebuje přidat ještě pět výher. A to se klidně může stát ještě tuto sezonu. Dorovnat legendárného Švéda navíc pořád může při SP ve Špindlerově Mlýně na konci ledna.

Před sezonou Shiffrinová tvrdila, že rekordy obecně jsou důležité, ale ona sama je nepotřebuje. Ovšem čím víc se k nim blíží, tím víc na ni doléhá jejich tíha. Důkazem toho, že ani ji už nenechávají tak klidnou, byla neděle.

„Byla jsem tak nervózní před druhým kolem, že jsem měla červené fleky na obličeji. Tak nervózní…“ hlásila už poté, kdy dorovnala Vonnovou.

„Nevím proč, možná to bylo trochu kvůli té dvaaosmdesátce.“

U tohoto velkého okamžiku, stejně jako u většiny těch předchozích, byla také její maminka Eileen, se kterou se v cíli objala. Máma je součástí týmu nejlepší slalomářky světa v podstatě celou její kariéru, o něco blíž ještě k sobě mají po tragické smrti otce Jeffa 2. února 2020. Také on byl u řady úspěchů své dcery.

Ačkoliv běžně rozdává v cíli Shiffrinová spíš jen úsměvy, tentokrát se po její tváři koulely i slzy. Také to je důkazem, o jak velký moment její kariéry, kterou v SP zahájila v březnu 2011 ve Špindlerově Mlýně, jde.

Navíc ve svém věku může dokázat ještě větší věci. Sám Stenmark ji vidí výš, než jen na metě svého rekordu. „Podle mě může být první, kdo dosáhne na 100 výher.“

Shiffrinová takovéto myšlenky nemá, jak i ve Slovinsku pronesla, ona bude spokojená, pokud dál bude předvádět kvalitní jízdy. To se jí příliš nepovedla v sobotním obřím slalomu, kde už první kolo v jejím podání vypadalo příliš opatrně, na což u ní nejsou fanoušci zvyklí. Výsledkem bylo 6. místo.

Nedělní náprava ale stála za to. Už v prvním kole to zase byla stará dobrá Mikaela, se svou čistou, zdravě agresivní jízdou. Ve druhém kole to pak potvrdila. Federica Brignoneová, která za Američankou zaostala o 77 setin sekundy a Lara Gutová-Behramiová (-0,97) se mohly jen dívat a učit se.

Osamostatnit se na 1. příčce historického pořadí žen může Shiffrinová už v úterý, kdy se ve Flachau jede tradiční večerní slalom. V něm kralovala už čtyřikrát (2013, 2014, 2018 a 2021). Dalšími ženskými závody jsou sjezd a super-G ve Svatém Antonu. Zde ale během své kariéry nikdy nezávodila, a tak se dá čekat, že tuto dobu využije spíš k odpočinku a tréninku.

Další závody technických disciplín se pak jedou 24. ledna v italském Kronplatzu a pak přijde 28. a 29. ledna na řadu Špindlerův Mlýn.

Výsledky SP v sjezdovém lyžování v Kranjské Goře:

Ženy - obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:52,53 (55,30+57,23), 2. Brignoneová (It.) -0,77 (55,54+57,76), 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,97 (56,07+57,43), 4. Vlhová (SR) -1,07 (56,17+57,43), 5. Bassinová (It.) -1,16 (56,03+57,66), 6. Grenierová (Kan.) -1,74 (55,69+58,58), ...55. Jelínková (ČR) 59,17.

Pořadí obřího slalomu (po 6 z 10 závodů): 1. Bassinová 425, 2. Shiffrinová 400, 3. Gutová-Behramiová 357, 4. Vlhová 336, 5. Brignoneová 304, 6. Hectorová (Švéd.) 233.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1115, 2. Vlhová 696, 3. Holdenerová (Švýc.) 519, 4. Gutová-Behramiová 476, 5. Goggiaová (It.) 470, 6. Bassinová 460, ...40. Dubovská (ČR) 94.