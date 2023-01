Jislová se zbraní válí, Davidovou trápí chyby na střelnici: Kde je problém?

Na tolik netrefených terčů u ní už český fanoušek není zvyklý. A nelíbí se to ani samotné Markétě Davidové. V sobotní ženské štafetě chybovala třikrát. „Z ležky jsem trošku zklamaná, asi to půjdu řešit s Egilem (Gjellandem). Někde tam byla chyba, ale nevím úplně kde,“ prohlásila po štafetě. V neděli v závodu s hromadným startem přidala další čtyři minely způsobené hlavně větrem. Co se děje? Podle asistenta trenéra žen Jiřího Holubce nejde u české hvězdy o nic zásadního.

Ještě před poslední zastávkou v Německu byla Markéta Davidová nejlepší střelkyní českého ženského týmu. Jessica Jislová, která patřila v minulém ročníku k nejlepším střelkyním v rámci celého Světového poháru, měla krušnější start do sezony. S novým rokem ale jakoby přepnula a rázem je její úspěšnost 91 %!

Recept pro tuto otočku? Zní to docela jednoduše, ale vedla k tomu delší cesta. Prostě si zase věřit. „Dělala trošku zbytečné chyby, které normálně nedělá. Řekl bych, že to moc přepilovávala. Chtělo to jen jet si svůj standard, střílet rytmicky a moc nad tím nepřemýšlet. To myslím, že udělala a teď jí to funguje,“ vysvětlil pro deník Sport a web iSport.cz asistent trenéra žen Jiří Holubec.

Úspěšnost střelby českých žen 91 % Jessica Jislová 88 % Markéta Davidová 86 % Tereza Voborníková 74 % Lucie Charvátová

Naopak Davidové to hlavně teď při poslední zastávce SP v Ruhpoldingu vůbec střelecky nevycházelo. Ve vytrvalostním závodu udělala dvě chyby, ve štafetě tři a v „masáku“ čtyři. Potíže začala mít hlavně na položkách vleže.

„Z ležky jsem trošku zklamaná, asi to půjde řešit s Egilem (trenérem Gjellandem), protože o těch ranách nevím. Nevěděla jsem o nich ani v individuálu. Někde tam byla chyba, ale nevím úplně kde. Doufám, že něco uvidí, nebo mi jen zopakuje základní věci, které se musí dělat, jenom na ně občas člověk trochu zapomene,“ prozradila v sobotu v rozhovoru pro ČT sport.

V nedělním závodu ale hned při první položce vleže znovu třikrát chybovala. „U ležky jde o stabilní polohu a spouštění, tam můžou být občas nějaké chybičky. Ale lze se toho vyvarovat. V masáku to však nebylo o tom, že by dělala chyby, tam za to mohl vítr. Když začala střílet, vypadalo to, že není, ale než zamířila, vítr přišel a odfoukl jí to. Kdyby udělala tři cvaky doleva, tak by dala za nula a odjela,“ řekl Holubec.

Ze dne na den prý úplně chyby ve střelbě řešit nejde. „Teď na to po Ruhpoldingu sedneme, to chce řešit v klidu. Ale u Markéty to nejsou zásadní chyby, není to nic drastického,“ dodal trenér.

Davidová v této sezoně opět výrazně zrychlila střelbu, s čímž občas mohou přijít i chyby, i když ne v takovém množství jako třeba v neděli. Nemůže to pak nahlodat závodníkovu psychiku?

Markéta Davidová v posledních závodech Hr. start Ruhpolding 4 chyby Štafeta Ruhpolding 3 chyby Individuál Ruhpolding 2 chyby Mix štafeta Pokljuka 2 chyby Stíhací závod Pokljuka 1 chyba Sprint Pokljuka 1 chyba

„Určitě ne. Sama věděla, že od začátku sezony musí střílet rychle, protože to v této konkurenci už jinak nejde. A když jí to i výsledkově vychází, tak si věří. Samozřejmě nějaké chybičky tam někdy budou vznikat, protože to není ještě dokonale vytříbené, nebo záleží na podmínkách. Ale že by se z toho měla teď hroutit, to v žádném případě ne,“ prohlásil Holubec.

Davidová se kromě rychlé střelby navíc může většinou opřít i o nadprůměrný běh. S tím naopak bojuje Jislová, která už ale v minulé sezoně dokázala, že umí tratě zvládat i v rychlejším tempu.

„Jess měla bohužel přes svátky nějakou virózu, takže o to klesla zase v běhu a teď se dostává postupně pomaloučku zpět tam, kde by mohla být. Ačkoliv má dobrou střelbu, ve výsledcích to pak schází. Má to teď u ní stoupající tendenci, ale nesmí už omarodit,“ poukázal kouč na zásadní problém, který Jislovou sráží téměř každou sezonu. „U ní to tak bývá, že po prodělané nemoci se pomaleji vrací. Ale myslím, že směrem k MS se to bude zlepšovat,“ dodal.