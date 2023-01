Možní prezidenti a sport: Pavel na ledě, fotbalista Diviš. Komu fandí Nerudová?

Není překvapením, že se v kondici udržuje voják ve výslužbě Petr Pavel. Také je zdatným hokejistou, čehož využil i ve své předvolební kampani, ve které figurují i členové týmu HC Olymp.

U Andreje Babiše bylo těžší najít snímky, které by dokládaly, že kromě gratulování českým sportovcům k úspěchům, i sám sportuje. Ale jak on sám dodal, nemá na to dostatek času kvůli práci.

Jediná žena mezi kandidáty Danuše Nerudová se nadšeně věnuje rybolovu a turistice. A který z možných budoucích prezidentů nejvíce pobavil, když měl rozhodnout mezi Spartou a Slavií? Rozhodně Josef Středula, který už je ale mimo hru.