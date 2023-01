Satoranská popsala, jak náročné je volit prezidenta ČR z Barcelony

V pátek a v sobotu se otevřou po celé republice volební místnosti. Češi si na nadcházejících pět let zvolí novou hlavu státu . Spousta českých sportovců se ovšem v tu dobu bude nacházet v zahraničí. Jak je těžké odvolit v Barceloně a co všechno to obnáší? O volbách na dálku se rozpovídala Anna Satoranská , odbornice na gastronomii a manželka českého basketbalisty Tomáše Satoranského. A jak jsou na tom s volbami další čeští sportovci?

Co musí člověk udělat proto, aby se mohl zúčastnit voleb v Barceloně?

„Jde to jedině tak, že se vydá do Madridu. Velvyslanectví ČR naleznete pouze tam, Barcelona má k mému velkému překvapení pouze Honorární konzulát, který má velmi omezené pravomoci a bohužel také informace. Cesta z Barcelony do Madridu trvá autem více než 6 hodin, rychlovlakem asi 3 hodiny.“

K tomu, abyste mohli odvolit v zahraničí potřebujete i voličský průkaz...

„V tuto chvíli jsme s manželem stále v procesu ‚vyřizování žádosti o voličský průkaz‘. Zřídili jsme si datovou schránku, prošli všemi byrokratickými, bankovními a internetovými překážkami. Mně se například vůbec nešlo přihlásit z mobilu, ale pouze z počítače, Tomáš zase musel volat osobnímu bankéři kvůli chybě v internetovém bankovnictví a tak podobně. Úspěšně jsme se přihlásili na Portál občana a zažádali o průkaz včas v termínu. Vyzvednout si jej máme přímo v Madridu. Celý proces o úspěšné zažádání nám zabral několik dnů, sháněli jsme informace na konzulátu v Barceloně, velvyslanectví v Madridu i úřadech v domovině. Pro srovnání, tchýně si vyřídila v Praze voličský průkaz doslova během pěti minut, u nás je to zatím o dost napínavější.“

Účastnila jste se voleb na dálku i v Americe?

„V Americe to bylo paradoxně lehčí, měli jsme štěstí na města. Ve Washingtonu bylo přímo Velvyslanectví ČR a v Chicagu zase Generální konzulát. Také jsme se vždy skamarádili s místními konzuly a ti nám ochotně ve všem pomohli včetně zřízení voličského průkazu a všech věcí okolo.“

Proč jste se s manželem rozhodli volit i přesto, že žijete v zahraničí?

„Protože chceme dát hlas někomu, na koho by mohl být náš národ zase konečně hrdý. A připadá nám to tak důležité, že kvůli tomu klidně potáhneme naše malé děti vlakem přes půl Španělska tam a zase zpátky.“

Jak to mají s volbami v zahraničí další sportovci?

Václav Chaloupka (kanoistika)

„Letos to byly mé druhé prezidentské volby mimo domov. V roce 2018 jsme byli na druhé kolo v Sydney, takže jsme odvolili tam. Letos to vycházelo naopak. Na 1. kolo jsme byli ve Spojených arabských emirátech, na druhé budeme už doma. Bylo nás tu asi 10 Čechů a volit jsme byli všichni. Vyřídili jsme si voličský průkaz, ať můžeme odvolit i v cizině. Myslím, že v naší kanoistické bublině to rezonuje hodně. Brali jsme to nejenom jako povinnost, ale taky věc, kterou vážně chceme. To mi dělá radost.“

Michal Krčmář (biatlon)

„O možnost jít k volbám v zahraničí jsem se samozřejmě zajímal. Bohužel jsem aktuálně ve středisku v Itálii a nejbližší možnost, kde odvolit, je ve tři hodiny vzdáleném Mnichově. To by znamenalo celkem šest hodin v autě, což vzhledem k tréninkům není časově možné zvládnout. Doposud jsem žádné volby v cizině ještě neabsolvoval. Většinou to vycházelo tak, že jsem byl v den voleb doma. Musím se přiznat, že když jsem byl mladší, tak jsem tomu nepřikládal takovou důležitost.“

Martin Fuksa (kanoistika)

„Věděl jsem, že v čase voleb budu na soustředění v Livignu, proto jsem si zjišťoval, jak bych se voleb mohl zúčastnit. Byla jen možnost jet odvolit do Milána a udělat si takový celodenní výlet. To mi ale můj tréninkový plán nedovoluje. Takže mi nezbývá, než sledovat zpovzdálí, koho naši spoluobčané zvolí za hlavu státu. Doufám, že někdy v budoucnu budeme moct volit online.“

Tereza Fišerová (vodní slalom)

„Pokud člověk chce odvolit v zahraničí, není to zase tak složité. Je potřeba si zřídit voličský průkaz a v daný čas se dostavit na českou ambasádu v cizině. Jelikož jsem byla pryč na 1. kolo voleb, tuto variantu jsem logicky zvažovala. Došla jsem ale k závěru, že to nechám být. Rozhodovala jsem se totiž mezi Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem. A jelikož jsem byla přesvědčená, že se do 2. kola jeden z nich dostane, rozhodla jsem se, že v zahraničí volit nepůjdu. Znamenalo by to pro mě totiž nějakých 6 hodin na cestě. Rozhodně nejsem ten typ člověka, který říká, že jeden hlas nic nezmění. Loni jsem se jako sportovec snažila vyzývat mladé na sociálních sítích, aby šli k volbám. Opravdu mi na tom záleží. Kdyby šlo o 2. kolo, neváhám a voličský průkaz si zařídím. Na 2. kolo ale budeme už doma.“