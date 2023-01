Hádka sporťačky z ČT Vymětalíkové s fotbalistou Rajnochem: Kvůli jeho přítelkyni!

Pořádně ostrá výměna názorů se rozhořela mezi reportérkou České televize Darinou Vymětalíkovou (42) a bývalým fotbalovým reprezentantem Janem Rajnochem (41). A o co že šlo? Hádka se točila okolo morálních hodnot jeho milované přítelkyně Lucie Kubovičové (44). Ta je totiž bývalou tiskovou mluvčí hnutí ANO a právě dlouholetá blízká spolupráce s kandidátem na prezidenta Andrejem Babišem leží mnohým v žaludku.

Říká se, že si od ní bývalý premiér nechal leccos líbit a přijímal její rady. Snášel od ní i kritiku, kterou by od jiných přijal jen obtížně. Však mu také pomáhala budovat mediální zázemí jeho úspěšného hnutí, které vzalo krátce po svém vzniku politickou scénu útokem. Právě velká zainteresovanost do poněkud kontroverzních kampaní tohoto hnutí je trnem v oku mnohým kolegům z oblasti PR.

Vše odstartoval tweet, který hodnotil práci PR týmu Andreje Babiše. „Marek Prchal a jeho tým nejsou žádní PR bohové. To, co oni, umí kdekdo. Oni jen dokázali popřít veškeré morální zásady a hodnoty, které slušní lidé běžně mají. Oni to neumí, ale věřím, že se za ty bezpáteřní ubožáky budou jednou hluboce stydět aspoň jejich děti,“ nebral si autor servítky.

V návaznosti na toto prohlášení, přišlo na přetřes i jméno Kubovičové. A to se pranic nelíbilo jejímu současnému příteli Janu Rajnochovi. „Každý pro někoho pracuje a byla to velká pracovní příležitost myslím, ale to nechci mluvit za ní,“ podpořil svou lásku.

S tímto pohledem se ovšem reportérka Vymětalíková vůbec neztotožňuje. „Já to mám vystudované. I v politickém marketingu existují etická pravidla a ona a zbytek týmu za ně šel. A i v politickém marketingu máte zodpovědnost za svoje činy. Není to jen práce. To je podstata demokracie, určitá svoboda projevu a chování spojená s odpovědností,“ shrnula jednoduše.

„Nechci se opakovat, přijdu si jak blbec, ale nejde mi o politiku, ale o princip »dívání se« na někoho skrz prsty u vedlejšího stolu. To je celé a samozřejmě gratuluju k tomu, že to máte vystudované, proto já hloupý fotbalista se do hlubších rozborů nebudu pouštět,“ pokračoval Rajnoch v obhajobě, kterou chtěl docílit, aby jeho přítelkyni nesoudili.

Ani to ovšem rozepři dvojice nevyjasnilo. „Já mám velký problém se s Lucií bavit, skrz prsty se na ni budu dívat už do smrti. Jo, já vím, utekla na mateřskou, ale,“ vyjádřila Darina svůj postoj. „Mají obrovskou moc a nulovou odpovědnost. To už ten Andrej Babiš do toho alespoň jde pod svým obličejem a riskuje,“ doplnila na účet expremiérova týmu.

Rajnoch se podivil nad tím, jak by Kubovičová mohla cokoli ovlivňovat z pozice tiskové mluvčí. "Zřejmě tam je něco osobního,“ popíchl Vymětalíkovou bývalý fotbalista. „Neznám ji. V životě jsem ji neviděla. Ale znám tuto práci a obor mnohem lépe než vy,“ ohradila se Vymětalíková, že o osobní antipatie vůbec nejde.

Bývalý reprezentant pochopitelně dál hájil svou milou. „Zastávám se svoji partnerky, opakuji, nechci se bavit o politice. Nemám rád pomluvy a dívání se skrz prsty. Sám jsem rád, když člověk, kterému vadím, to řekne rovnou do očí a je jich taky dost myslím. Takže jde mi o princip.“

Popřel také tvrzení o »útěku na mateřskou«. „Není tam už 5 let a mateřství v tom úplně roli nehrálo. Každý má nějakou historii. Důležité je odpouštět a pro mě je podstatné, jaká ona je uvnitř. Každý se může změnit,“ nenechal se ani náznakem zviklat.