Odveta bude! Kincl upřednostnil rivala před miliony. Vémola: Říkal jsem to

Je rozhodnuto. Patrik Kincl dal přednost odvetě s Karlosem Vémolou před účastí v unikátním projektu Tipsport Gamechanger. „Chci to mít už uzavřený a vím, že by mě potom vnitřně štvalo, kdybych se rozhodl jinak,“ má jasno šampion Oktagonu střední divize. „Je to přesně to, co jsem od začátku říkal. Já jsem gamechanger pro každýho zápasníka,“ reaguje na potvrzení souboje český Terminátor. Velká bitva se uskuteční 20. května v O2 areně.

Mohl bojovat o tři sta tisíc eur (7,15 milionu korun), ale rozhodl se dát přednost rozuzlení bezmála pětiletého rivalství. Patrik Kincl se měl s Karlosem Vémolou původně střetnout 30. prosince 2022, ale z důvodů nemoci Vémoly z odvety sešlo. Šampion střední divize (do 84 kilogramů) tak byl postaven před nelehkou volbu. Mohl se buď vrátit do své dřívější velterové váhy (do 77 kilogramů) a usilovat o úspěch v unikátním projektu organizace Oktagon s názvem Tipsport Gamechanger (pyramida zápasů). Nebo mohl počkat na uzdravení českého Terminátora, aby se konečně rozhodlo, kdo s koho. Nakonec zvolil druhou možnost.

„Těžká volba to opravdu byla. Dával jsem si na čas kvůli tomu, že jsem to nechtěl rozhodovat s horkou hlavou. Ale i potom, co jsem úplně vychladl a dal si na stůl veškerý argumenty, jsem se rozhodl pro odvetu,“ přiznává Kincl, který se s Vémolou poprvé střetl 28. června 2018 a na body prohrál. „Je to trošku taková emoční záležitost, ale chci to mít uzavřený. O tuhle odvetu se snažím přes čtyři roky. A vím, že by mě to vnitřně potom štvalo, kdybych na ni nedošlo.“

Vémolu soupeřovo rozhodnutí nepřekvapilo. „Dokazuje to, že českému MMA opravdu rozumím a je to přesně to, co jsem od začátku říkal. Já jsem gamechanger pro každého zápasníka a od začátku jsem nepochyboval o tom, že ležím Kinclovi v hlavě natolik, že prostě radši půjde se mnou,“ říká stávající šampion polotěžké divize Oktagonu.

Tipsport Gamechanger Československý MMA gigant Oktagon ve spolupráci se svým generálním partnerem oznámil konání pyramidového turnaje Tipsport Gamechanger s celkovou dotací 1 000 000 eur (zhruba 24 milionů korun). Projektu se zúčastní celkem 16 gladiátorů z celého světa, kromě prestiže jim nabízí i mimořádné prize money – vítěz získá 300 000 eur (7,3 milionu korun) a i ti nejméně úspěšní bojovníci si přijdou na v přepočtu téměř půl milionu korun za zápas.

„Dělá to samý chybný rozhodnutí, jako udělal před čtyřmi lety. Podle mě měl tehdy skvěle našlápnuto v sedmdesát sedmičce, mohl to být další český účastník v UFC. Ale tím, jak jsem ho porazil a potom udělal pár špatných rozhodnutí, tak k jeho podpisu UFC nikdy nedošlo.“

Pro Kincla je ale důležité, aby se dlouhodobé rivalství rozřešilo. „Primární jsou osobní důvody, konečně si to vyřídit. Ale je spousta dalších hledisek. Nebudu si nic nalhávat, ten velter by byl pro mě těžkej. Šlo by o velký shazování. Dal bych to, ale vzalo by to vlastně veškerou energii mimo tréninky,“ objasňuje třiatřicetiletý bijec z Hradce Králové. „A nechtěl jsem, aby tím trpěla i moje rodina. V Gamechangeru je velký riziko zranění a levou ruku ještě nemám úplně stoprocentní. Byť trénuju, ale musel bych už teď jít do ostrých sparingů, a na to nejsem úplně zdravotně v pořádku. Květen (Oktagon 43, 20. května, O2 arena) mi ve finále naprosto sedí, můžu rehabilitovat a dohojit to.“

I Vémola tvrdí, že je za dohodnutí nového termínu odvety rád. „Pro mě je to velký štěstí, protože bych tohle měl rád jednou provždy uzavřený,“ říká sedmatřicetiletý rodák z Olomouce. „Myslím, že to oba chceme. Termínově je to nejlepší, jak může být. Čas akorát na přípravu. Je to i dostatečně daleko před turnajem na Štvanici, což je moje srdeční záležitost.“

Kincl neskrývá obavy, že by na odvetu opět nemuselo dojít, ale raději na takovou možnost ani nebude myslet. „Udělám pro to maximum, aby zápas dopadl a budu věřit, že na něj konečně dojde,“ komentuje s odkazem na zrušení předešlého termínu ze zdravotních důvodů na straně soupeře. „Nezpochybňuju jeho problémy, ale myslím si, že se mu to hodilo do krámu. Jasně sleduju to zaujatě, ale i když si trošku poodstoupím, tak mi připadá, že se tomu zápasu prostě vyhejbá. No uvidíme. Doufám, že na to na to už konečně dojde a budeme to moct uzavřít.“

To zájemce o titul ve střední váze o uskutečnění souboje prý nepochybuje.

„Aktuálně se cítím stokrát líp než v prosinci. Ještě to asi úplně není ono, ale to chce čas. Musím dostat svoje tělo zpátky do nějaký perfekce, a mám na to do 20. května dostat času, takže termín úplně ideální,“ dodává Vémola.