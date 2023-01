Procházka pro charitu draží cenný suvenýr: To poslední, co viděl soupeř!

Máte možnost koupit si kousek MMA historie. Možná to zní přehnaně, ale je to skutečnost. Jiří Procházka v dobročinné aukci draží levou rukavici z UFC 251, a to byl první turnaj, na němž se český samuraj pod nejslavnější organizací představil. A už tato premiéra udivila svět. Duel měl neuvěřitelné tempo a energii. Švýcarský soupeř Volkan Oezdemir tehdy poprvé okusil knockout. Přičemž levá rukavice rivala byla poslední věc, kterou před pádem zahlédl.