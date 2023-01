Forman vytasil výstavní placírku: Za mě gól. Třístý bod? To je za tři tisíce  

Na ledě ukázal, že dokáže být také dobrým a vášnivým fotbalistou. Miroslavu Formanovi se v průběhu utkání s Litvínovem (3:2) povedlo krásnou placírkou překonat brankáře Šimona Zajíčka. Trefu sparťanského útočníka ovšem nemohli sudí uznat, neboť puk úmyslně kopl do branky. „Když to kluci viděli, vysmáli se mi,“ přiznal dvaatřicetiletý forvard. U příležitosti tradiční akce Sparta vzdává hold si odchovanec Pražanů díky nahrávce v rudém respektive hasičském dresu připsal 300. bod.

Bezpečnostním složkám jste vzdali hold výhrou nad pro vás v nynější sezoně nepříjemným Litvínovem. Šlo o vydřené tři body?

„Myslím si, že i když to skončilo o gól, tak zápas jsme měli pod kontrolou. Ujeli nám tam sice dva na jednoho, ale vyřešili jsme to dobře.“

Dosáhl jste 300. bodu ve Spartě. Naúčtujete si v kabině hodně jako týmový pokladník?

(směje se) „Jo… Je to za tři tisíce. Bohužel, klukům to taky účtuju, takže si to budu muset taky napsat. Z toho měli kluci největší radost.“

V závěru první třetiny se vám povedla výstavní trefa placírkou, za kterou by se nestyděl každý druhý fotbalista. Rozhodčí ji ale nemohli uznat kvůli úmyslnému kopnutí. Věděl jste hned, že nebude platit?

„Za mě to byl gól. (směje se) Doufal jsem, že to třeba nebude vidět nebo aspoň ten pohyb. Byla to taková reakce, ale rychlá, neboť jsem dobrý a vášnivý fotbalista. (usmívá se) Bohužel to nevyšlo, ale nevadí.“

Pochválili vás spoluhráči za krásnou fotbalovou akci?

„Oni se smáli, protože když jsem přišel na střídačku, říkal jsem jim, že je to tak padesát na padesát. Když to pak viděli, vysmáli se mi. (směje se) To byla jejich jediná reakce.“

Podobné kopy máte dost nacvičené z předzápasových rozcviček s míčem, viďte?

„Chodíme si zahrát před každým zápasem, takže trošičku asi jo. Budu muset chodit ne tak moc často.“

Jste pamětníkem celé řady akcí Sparta vzdává hold, klub ovšem každým rokem ještě více přidává. Je pro vás tato tradiční událost stále dost speciální?

„Je to výborný nápad. Výborná a povedená akce. Je pro nás čest, že můžeme takhle vzdát hold. Atmosféra je vždycky výborná, pokaždé přijde hodně lidí. Samozřejmě si to užíváme, kéž by to bylo takhle pořád, navíc s takovými výsledky.“

Pod trenérem Miloslavem Hořavou jste získali 18 výher z 20 zápasů. Zřejmě si užíváte takovou jízdu, viďte?

„Je to super. Baví to nás i diváky. Je to tvrdá práce, ale užíváme si ji. Vyhrávat je trošku návykové. Každý zápas chceme vyhrát, jsme hladoví.“

Všiml jsem si, že při vítězné oslavě jste měli dveře do kabiny opět dokořán. Berete to snad po posledním zápase s Kometou Brno už jako tradici?

„Myslím si, že ono to bylo vždycky. Snažili jsme se to dělat už jako dorostenci, junioři. Nevím, já bych je otevíral pořád. Pro mě je teď záhadou, jestli to náhodou nebylo otevřený i na začátku sezony.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:40. Tomášek, 31:10. Řepík, 35:41. Řepík Hosté: 28:27. Hlava, 46:44. Demel Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Polášek (A), Krutil – Tomášek, Horák, P. Kousal – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Kaše, G. Thorell, Vauhkonen. Hosté: Zajíček (Čermák) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Wesley, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Fronk – Abdul, Estephan, Zdráhal (A) – Danielčák, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík. Rozhodčí Hribik, Ondráček – Špůr, Šimánek Stadion O2 arena

