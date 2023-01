Pro největší hvězdu svěťáku ve Špindlu připravili prezidentský apartmán: Tady bydlí Shiffrinová!

„Ahoj, tak jsme tady.“ Nejlepší lyžařka historie Mikaela Shiff rinová (27) je v Krkonoších! Na úbočí malebných Kozích hřbetů, pár kroků od Špindlerova Mlýna, se před víkendovými závody SP zabydlela i s milovanou maminkou Eileen!

Hotel Horal, reprezentant brutalismu – architektury drsného betonu uprostřed panenské přírody. Na první pohled to není nejkrásnější stavení světa, jakmile ale vejdete do foyer, dýchne na vás něco magického. „Račte vstoupit,“ uvítal ctěnou návštěvu místní rodák a ředitel resortu Marian Novotný a do rukou Američanky vložil »klíče« od světničky, která vás vyjde na 7 tisíc za noc – prezidentské apartmá s obří televizní obrazovkou a výhledem na závodní trať!

Luxusní standard

Rekonstrukce ubikace proběhla před čtyřmi lety. Vyšla na 380 milionů. FIS ji má celou pro sebe. Včetké finské sauny, relaxační zóny, bazénu, posilovny i třeba knihovny. Na značkách jsou kuchaři, uklízečky recepční i číšníci. „To je pro nás standard,“ usmál se Novotný. Servírovat se oproti zvyklostem bude odlehčená strava.

„Kuře, krůta, ryby, saláty, celkem osm hlavních chodů a mnoho příloh. V sobotu večer přijde na řadu i česká klasika – svíčková a kachna,“ řekl ředitel. Má Shiffrinová nějaké speciální přání? „Nemá. Je velmi skromná,“ uzavřel.