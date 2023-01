Expert o Shiffrinové: Není kulturista, i tak má skvělou fyzičku a techniku

Je jedním z těch, kdo pro ni právě teď připravují co nejlepší podmínky pro víkendové slalomy. Jan Fiedler je sice šéftrenérem českých lyžařů, v tuto chvíli se ale ve Špindlerově Mlýně hodí každá ruka, aby bylo do soboty vše skvěle nachystáno třeba i pro Mikaelu Shiffrinovou a její cestu za absolutním rekordem v počtu vítězství ve Světovém poháru.

I v Krkonoších se bude zrak celého světa upírat hlavně na Mikaelu Shiffrinovou. Jaká je podle vás lyžařka?

„Skvělá, naprosto excelentní. Když to řeknu laicky, vypadá jako normální žena, není to žádný kulturista nebo že by byla nějak extrémně osvalená. Má skvěle vytříbenou techniku. Samozřejmě je i výborně fyzicky vybavená, to jsem nechtěl říct, že ne, ale některé lyžařky mají hodně silné nohy, postavy skoro až mužské. Ona je žena, hezká a zároveň naprosto skvělá lyžařka.“

V čem tkví její výjimečnost?

„Na prvním místě je to opravdu skvělá technika. Už když vstoupila do dospělého lyžování, což bylo v nějakých šestnácti letech, tak už v první sezoně měla skvělou techniku. A velmi brzy se prosadila mezi elitu. Navíc má kolem sebe skvělý tým, ale to má spousta dalších lyžařek. Takže opravdu je to u ní hlavně technika, pak osobní zodpovědnost, že každému tréninku dá maximum. A ještě má asi něco navíc. Protože odhodlaných sportovců, kteří pro to udělají maximum, je spousta. Ona má v sobě ještě něco extra, ale co přesně, to vám neřeknu.“

V úterý splnila jeden ze čtyř předpokladů, aby v neděli ve Špindlerově Mlýně dorovnala Ingemara Stenmarka. Jak náročným úkolem jsou čtyři výhry v řadě?

„To je závod od závodu. Každý den je jiný. A i když teď je to tak, že se jede po dvou závodech ve stejné disciplíně na stejném kopci. Takže pokud by se jí dařilo první den, dalo by se předpokládat, že se jí bude dařit i den druhý. Pokud jí sedne sníh, profil kopce. Ale zároveň lyžování je specifické v tom, že každý závod je jiný, i když je to stejná disciplína na stejném kopci. Může být maličko jiné počasí, trochu jiná stavba trati a závod se úplně změní. Takže bude to hodně zajímavé, určitě i moderátoři si toho budou dost všímat, ale nikde není napsané, že se to stane.“

7 Tolik pokusů jen v točivých disciplínách (slalom a obří slalom) má Mikaela Shiffrinová na dosažení potřebných čtyř výher k překonání rekordu Ingemara Stenmarka.

Je to pro Shiffrinovou o trošku jednodušší úkol než pro ostatní?

„Záleží na momentální formě. Ona je fenomén, ale třeba na začátku sezony se jí obří slalomy tak nedařily, pak po Vánocích vyhrála v Semmeringu dva za sebou. Takže se to mění. Obzvlášť, pokud daný závodník jezdí víc disciplín.“

Překoná už v této sezoně Stenmarkův rekord?

„Myslím, že ano. Minimálně vyrovná, ale čtyři výhry pro ni nejsou problém. Je tam pak ještě finále SP, takže myslím, že ano.“